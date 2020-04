APEL IZ STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA GRADA MAKARSKE Ne idite u šetnje do Krvavice, nemojte piti kavu sa susjedima, ne idite u trgovine bez maski i rukavica

Nakon potvrde četvrtog slučaja zaraze korona virusom u Makarskoj, u tijeku su testiranja članova obitelji s kojima je oboljela osoba bila u kontaktu, tako da se očekuje porast broja zaraženih, potvrđeno je u Stožeru civilne zaštite Grada Makarske iz kojeg apeliraju na građane da se strogo pridržavaju svih mjera nacionalnog stožera a posebno mjera o socijalnom distanciranju koje se proteklih dana učestalo krše. Naime, lijepo vrijeme i visoke gotovo ljetne temperature mnogi su iskoristili za šetnje plažom ili makarskim zaseocima gdje zbog velikog broja ljudi dolazi do okupljanja. Takvo opušteno ponašanje, budući da je uz higijenske mjere najvažnije socijalno distanciranje, zabrinjavajuće je s obzirom na situaciju u kojoj raste broj zaraženih na cijeloj Makarskoj rivijeri.- Zbog onoga sto smo dosada imali prilike vidjeti u Makarskoj, želim još jednom apelirati na naše sugrađane da se drže propisanih mjera. Ako je riječ o samoizolaciji, to znači da nema kontakata. Morate biti sami i odvojeni od članova obitelji, a sve što vam se donosi treba ostavljati ispred vrata. Jer inače niste u samoizolaciji i ugrožavate sve druge s kojima ste u kontaktu i njihove kontakte. Još jedan problem je i to što neki naši sugrađani kao da nisu shvatili da se izbjegavanje okupljanja i socijalnih kontakata odnosi i na okupljanje sa susjedima i ispijanje kava i na bilo kakvo duženje mimo onih kontakta koje svi imamo s najužom obitelji. Ono što također nije nimalo ohrabrujuće je što i danas u trgovinama možete susresti naše sugrađane koje ne nose ni masku ni rukavice. To znači ne voditi brigu ni o sebi ni o svojoj obitelji, a nije u redu ni prema tim radnicama u trgovinama koje su tu da bismo mi imali što jesti. Mislimo na sebe, mislimo na druge i ostanimo doma. Strpimo se još ova dva, tri tjedna koja će biti kritična, naglasila je epidemiologinja dr. Jadranka Bebek, članica Stožera civilne zaštite Grada Makarske.www.makarska.hr