TRENER GALEBA MILOVAN ČOVIĆ Još se nadamo Jugu

Vaterpolisti makarskog Galeb MR i ovu su se sezonu (2019/20) natjecali u Triglav A-2 ligi, prvi dio prvenstva odigran je jednokružno dok se nakon toga liga podjelila u dva dijela. Šest prvoplasiranih klubova igralo je ligu za prvaka, a ostalih šest ligu za opstanak. Galeb je uspješno odigrao nastavak prvenstva i u konačnici zauzeo 8 mjesto na prvenstvenoj tablici. Istovremeno je odigrana i liga za prvaka. Radnički iz Kragujevca osvojio je prvo mjesto, a Solaris iz Šibenika drugo, a taj plasman donio im je ulazak u Prvu Regionalnu ligu. Nakon završetka Triglav lige nastupila je pauza kako bi se vaterpolo reprezentacija Hrvatske pripremila i dobrim igrama na kvalifikacijskom turniru izborila plasman na Olimpijske igre u Japanu. No, nastavno na odluku Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite i u skladu sa preporukama Središnjeg državnog ureda za šport RH (SDUŠ) i hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) u svrhu zaštite sportaša i građana od korona virusa prekinuta su sva sportska natjecanja kako u Hrvatskoj tako i diljem svjeta. Dubrovački Jug bio je pobjednik A-1 lige, a kako poredak u Triglav ligama služi i za nastavak prvenstva Hrvatske u četvrtfinalu PH sastali bi se Galeb MR i najtrofejniji hrvatski vaterpolo klub Jug. Kako iz poznatih razloga do toga dvoboja za sada neće doći o trenutnom stanju u makarskom klubu razgovarali smo sa trenerom Galeba Milovanom Čovićem.

- U odnosu na prošlu sezonu napravili smo veliki iskorak, osvojili smo osmo mjesto i pri tom osvojili 24 boda. Većina naših igrača, a posebno onih mlađih zadovoljila je moje zahtjeve i pri tom pokazala da se i na njih može najozbiljnije računati. Uprava je također osigurala sve potrebne uvjete kako bismo bez problemima mogli nastupiti u ovoj zahtjevnoj ligi. Galeb je prije skoro trideset godina bio član Prve HVL i najbolji plasman bio mu je deveto mjesto, sada se sistem natjecanja ponešto promjenio a ovo prvenstvo ako ga i bude igralo bi se po kup sustavu. Da se nije dogodila ova pandemija COVID-19 Jug bi po rasporedu u Makarskoj gostovao u četvrtak (8. travnja), a poznato je da su Dubrovčani bili 37 puta državni prvaci te 16 puta pobjednici kupa. Uz to su četiri puta bili prvaci Europe te su bili pobjednici dva Super kupa, a bili su u četiri navrata i prvaci Regionalne lige. Možete zamisliti što bi za promociju vaterpola u Makarskoj značio dolazak hrvatskih reprezentativaca Jokovića, Lončara, Bijača, Garcije, Macana i Lozine u grad podno Biokova. Sada je, nažalost, sve to odgođeno, a hoće li i kada do ovog susreta doći ostaje za vidjeti. Svi naši igrači su u svojim domovima, vježbaju po programu koji smo im zadali, ali bez rada u bazenu to puno ne znači. Mi u klubu još se nadamo dolasku Juga, ako ne u bazen na Gradskom sportskom centru onda možda na morskom plivalištu. Naime, ta ideja potekla je od brojnih naših klubova, a ako zdravstvena situacija bude dobra to bi se moglo dogoditi u srpnju ili kolovozu.

Do tada se držite uputa državnog Stožera civilne zaštite jer o našim postupcima u idućem razdoblju ovisi kako brzo ćemo se vratiti našoj ljubavi i strasti-vaterpolu. Do tada ostanite doma – kazao je trener Galeba Milovan Čović.

Jakov Kovačević