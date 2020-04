STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SPLITSKO -DALMATINSKE ŽUPANIJE Novooboljelih 14 osoba na županijskom području

Na području Splitsko-dalmatinske županije još je 14 osoba pozitivno na koronavirus; i to iz Splita 9, Sinja 2, Solina 1, Otoka 1 i Podstrane 1. Svi novooboljeli uglavnom su kontakti dosad oboljelih osoba. 3 osobe izliječene su i nakon ponovljenog testiranja njihov nalaz je negativan te su otpušteni iz KBC-a Split. Radi se jednoj osobi iz Splita, jednoj osobi iz Sinja i jednoj osobi s otoka Hvara. Među novo oboljelim osobama pet je zdravstvenih djelatnika i to jedan liječnik KBC-a Split, jedan liječnik NZJZ-a SDŽ te tri ostala zdravstvena djelatnika. 118 zdravstvenih djelatnika se nalazi u samoizolaciji. 40 osoba je hospitalizirano.8 osoba nalazi se na respiratoru u KBC-u Split i to 3 iz Splitsko-dalmatinske županije, 3 iz Dubrovačko-neretvanske županije i 2 osobe iz Šibensko-kninske županije.U karanteni hotela Zagreb trenutno je 21 osoba od čega je 7 stranih državljana. Na dan 7.4.2020. ukupno je 206 osoba zaraženo koronavirusom na području Splitsko-dalmatinske županije.Stoji u objavi Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.Napomena čitateljima- sve detaljne informacije vezane za epidemiju koronavirusa s područja gradova i općina Županije mogu se pročitati na novoizrađenoj zasebnoj stranici https://koronavirus.dalmacija.hr

J.G.