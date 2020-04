APEL MJERODAVNIH JOŠ NIJE DOSEGNUO DO SVIH Ponašajte se odgovorno i poštujte upute

Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa! Svatko od nas odgovornim ponašanjem tome može pridonjeti. U šetnji, u nabavi, svuda držite potrebno rastojanje zbog zaštite sebe, ali i drugih.Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana. Ovo nam savjetuju iz Zavoda za javno zdravstvo, apeliraju iz Stožera civilne zaštite, mole nas svi, osobito zdravstveni radnici, sestre i liječnici… Poslušati ih se jednostavno treba. Brojke umrlih od zaraze koronavirusom same za sebe govore da se moramo maksimalno odgovorno ponašati i prema sebi, ali i prema drugima. Velika većina građana to poštuje ali ne i svi. Upravo na te koji to nisu shvatili apeliraju iz Zavoda za javno zdravstvo da je nužno ponašati se maksimalno odgovorno.

J.Glučina /J.G.