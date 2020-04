PRED BLAGDANE NEMA GUŽVI U TRGOVINAMA Najtraženiji artikl uz ribu danas je bio kvasac

Pred uskrsne blagdane s obzirom na mjere opreza i rad u posebnim okolnostima u Makarskoj vezano za širenje pandemije koronavirusa, nema gužvi. Kao što smo pisali pijaca je otvorena i tu se mogu nabaviti svježe povrće i voće, meso, jaja, ali gužvi nema. U samom središtu grada u prijepodnevnim satima nigdje osim ispred Tommyja nismo zatekli kupce da čekaju u redu. Razlog tome je zasigurno što kupci ovdje u srcu grada mogu na jednom mjestu kupiti i ribu, meso, voće, povrće sve. No još je jedan razlog za to kako nam rekoše. Već ujutro se pročulo da u tom dućanu imaju kvasca što je ovih dana najtraženija, ali i najdeficitarnija roba na policama prodavaonica. A znamo da osim što se ovih dana više doma pravi kruh pa su potrebe za kvascem veće, tu su i običaji. Naime, u Dalmaciji se pravi sirnica za Uskrs za koju je potrebno dosta kvasca i to po mogućnosti svježeg iako se ove godine ne pita kakav je. Zato su, kaže nam, jedna sugrađanka pohitali u dućan. Mjera rastojanja kupci se odgovorno pridržavaju.

J.Glučina /JG