UEFA Prekid natjecanja je zadnja opcija

Predsjednici UEFA-e, europskih udruženja klubova (ECA), i Europskh liga (EL) poslali su dopis nogometnim savezima, članovima UEFA-e , nacionalnim ligama te klubovima u kojima iznose zajedničke poglede prema izvanrednoj situaciji koju je uzrokovala globalna pandemija koronavirusa. I u dopisu Hrvatskom nogometnom savezu navode kako treba uložiti sve napore kako bi se omogućio završetak svih natjecanja u skladu sa njegovim sustavima, da svi sportski naslovi budu dodijeljeni na osnovi postignutih rezultata. U dopisu se također navodi da se sezona okonča nakon 30. lipnja kako je ranije bilo odlučeno. No, radne skupine zadužene za kalendar natjecanja će do sredine svibnja predstaviti koji su planovi za završetak natjecateljske godine mogu usvojiti, a da niko ne bude zapostavljen. Pri tome naglašavaju kako prekid natjecanja treba biti posljednja opcija.Izvršni odbor HNS usvojio je izmjene kalendara natjecanja u hrvatskim ligama, te u Hrvatskom kupu, imajući u vidu aktualnu epidemiju COVID-19. Također su postavljeni novi rokovi u postupku licenciranja klubova. Prema preporukama krovne nogometne organizacije, UEFA-e, rukovodstvo HNS –a razmotrilo je sve opcije u kalendaru kako bi se omogućio uspješan završetak natjecateljske godine. S obzirom na to da je krajnji tijek epidemije koronavirusa nepredvidiv, Izvršni odbor HNS-a usvojio je tri inačice izmjene kalendara natjecanja. HNS je pri ovoj temi bio u komunikaciji sa Središnjim državnim uredom za šport (SDUŠ) koji je upoznat i suglasan sa ovim navedenim odlukama.Prva varijanta početka natjecanja:Početak natjecanja 16. svibnja 2020 – završetak 18. srpnja 2020Opcija 2:Početak natjecanja 30. svibnja 2020 – završetak 25. srpnja 2020Opcija 3:Početak natjecanja 30. svibnja – završetak 2. kolovoza 2020Nadalje je zvršni odbor HNS-a sukladno preporuci UEFE produžio sve rokove vezano za odlučivanje o izdavanju licenci te sa stoga učinjene izmjene, dopune pravilnika i dopune pravilnika o licenciranju klubova HNS-a.Najgora varijanta za makarske klubove Novo vrijeme Apfel i Zmaj bila bi odluka o prekidu natjecanja, u tom slučaju trenutni poredak klubova na tablici postao bi konačan. U Prvoj HMNL još se imaju odigrati tri kola regularnog dijela sezone, nakon toga slijedilo bi doigravanje za prvaka. Trenutno je omiški Olmissum prvi na tablici a Novo vrijeme Apfel drugo, no dogodi li se neželjeni scenarij Olmissum bi postao prvak Hrvatske i igrao u Ligi prvaka. Ovakav razvoj događaja ne bi odgovarao ni Zmaju, u ŽNL do kraja prvenstva još bi se trebalo odigrati 11 kola. Ako prvenstvo bude prekinuto, trenutno vodeći OSK iz Otoka bio bi i konačni prvak i izborio plasman u Treću HNL-jug.

Darko Dražić nije više trener Zmaja

Trener seniorske momčadi Zmaja Darko Dražić i klub su se razišli. Da Dražić više nije trener skoro stogodišnjeg makarskog kluba, potvrdio je predsjednik Zmaja Marko Ožić Bebek. Njemu želimo sve najbolje u daljnjoj trenerskoj karijeri, a mi ćemo novog trenera izabrati na idućoj sjednici Izvršnog odbora kluba. Naši igrači će u svojim domovima koliko se to u ovim uvjetima može raditi po programu koji su izradili treneri u klubu Stipe Matešan i Emilio Jerković. Dražić o razlozima odlaska s klupe Zmaja nije htio detaljnije govoriti. Tek je kazao da ne možeš tražiti profesionalan rad dok se uprava ponaša amaterski. Misli da je ovo najbolje rješenje za klub i njega što su se razišli sporazumno.

Jakov Kovačević