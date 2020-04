POZIV ZA PARTNERSTVO U KAMPANJI „IZA ZATVORENIH VRATA“ Prijavite nasilje na 192

Proglašeno stanje epidemije uzrokovane korona virusom i uvođenje niza promjena u našim svakodnevnim životima, u situacijama narušene obiteljske dinamike, može dovesti do nasilja i to posebice prema ranjivim članovima obitelji kao što su djeca, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom.U takvim crnim scenarijima najnezaštićeniji su naši najmlađi, bilo da su neposredne žrtve ili promatrači nasilja u obitelji. Djeca intenzivno proživljavaju izloženost nasilju, opetovano pate, a ne mogu pomoći, zato trebaju našu zaštitu.U to ime ne smijemo dozvoliti da, unatoč sezoni zatvorenih vrata, nasilje ostane neprijavljeno, jer kada se nasilje prijavi, djetetu ima tko pomoći.Ministarstvo unutarnjih poslova, policija, itekako je svjesno rizika i pojačane mogućnosti eskalacije nasilja iza zatvorenih vrata stoga smo zajedno s Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i digitalnom agencijom Degordian krenuli u pro bono kampanju „Iza vrata“.Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i policija kontinuirano rade na prevenciji nasilnih i zlostavljajućih događaja koji uništavaju živote i brišu bezbrižnost s dječjih lica, no u ovim izvanrednim okolnostima socijalnog distanciranja i dugotrajnijeg boravka u svojim domovima, u tome trebamo pomoć čitavog društva, građana, susjeda, poznanika, djetetove najbliže okoline i medija.Nasilje u obitelji i nad djecom nije privatna stvar.Odgovornost njegova sprječavanja leži na čitavoj zajednici i tiče se svih onih koji čuju i slute, a okreću glavu i šute.Svaka dojava nasilja prevencija je ponavljanja i širenja nasilja.Emitiranjem promotivnog spota i vizuala kampanje „Iza vrata“ dajete hrabrost onima koji se ranije nisu mogli odlučiti prijaviti nasilje te postajemo partneri u zaštiti djece, otkrivanju i suzbijanju nasilja.Kampanjom „Iza vrata“ želi se senzibilizirati svakog pojedinca na reakciju kada naslute rizik i prijetnju sigurnosti djeteta ili drugog ranjivog člana obitelji, tako što će svoje sumnje dojaviti policiji.Zato je medijskim kućama upućen poziv za partnerstvo u kampanji i sudjelovanje u njezinu stvaranju pro bono.Unaprijed vam zahvaljujemo na društvenom doprinosu i na aktivnom sudjelovanju u zaštiti djece i ranjivih članova obitelji, stoji u pozivu upućenom iz PU Splitsko-dalmatinske s napomenom:SVAKI POZIV MOŽE POMOĆI …Prijavi nasilje, nazovi 192 #PRIJAVINASILJE

MP