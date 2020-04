CRVENI KRIŽ MAKARSKA Volonteri pred Uskrs obradovali potrebite hranom,ali nadasve ljubavlju

Kako bi uskrsne blagdane onim najpotrebitijima učinili što ljepšim i lakšim kada su mnogi u ova teška i tužna vremena pandemije izazvane korona virusom daleko od najmilijih sve od sebe dali su volonteri. Na Veliki petak dostavljali su gotove objede i kolače i ostalu hranu onima koji žive sami, a ne mogu izlaziti.Uz sve mjere opreza darujući svoju ljubav i vrijeme javili su se kako bi pomogli drugima. U Velikom tjednu, kaže nam Miroslav Dudaš, voditelj Volonterskog centra Makarska angažirali su 45 volontera, koji su obradovali 95 korisnika o kojima skrbe.- Volonteri su odradili u Velikom tjednu 300 sati. Organizirali su pet timova vozača koji su dobrovoljno priskočili u pomoć sa svojim autima i pokrili teren od Brela do Podace. Svi kojima je potrebna pomoć ili se pak žele upoznati s protokolom mogu pozvati jedan od brojeva 099 48 49100 ili 0994849101 svaki dan od 8 do 16 sati.Nažalost, broj onih kojima je pomoć potrebna povećava se iz dana u dan. No zahvaljujući ljudima spremnim pomagati drugima, bilo da su volonteri ili skromni samozatajni donatori koji daruju nadasve svoju ljubav prema drugima – kaže Dudaš dodavši kako je veliki broj ljudi dobrog srca na čemu im od srca zahvaljuju i žele sretan Uskrs.“Od Gloryana Grabnera, ravnatelja Crvenog križa Makarska pod čijim okriljem je nastao Volonterski centar doznajemo kako u redovitom programu imaju 64 korisnika, kojima pomaže 11 gerento domaćica. No kako se širila pandemija koronavirusa zbog ograničenog kretanja, povećao se broj onih kojima je potrebna pomoć. Uz napomenu koliko je važno ponašati se odgovorno i držati se uputa i preporuka Glavnog stožera Civilne zaštite, Grabner u ime svih iz Crvenog križa i korisnika zahvaljuje brojnim donatorima koji su omogućili darivanje potrebitih te svima želi sretan Uskrs.

J.Glučina/ arhivaMP