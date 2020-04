SAVJETOVALIŠTE LANTERNA Za promjenu nikad nije kasno

Nikad nije bilo prikladnije i bolje vrijeme za uložiti u sebe i svoje vještine, zato pridružite nam se i naučite puno toga novoga kako biste iz ovog svega izašli jači i spremniji za jedan uspješniji i sretniji početak.Savjetovalište Lanterna kreće s novim ciklusom radionica. Novim vještinama do zaposlenja kroz projekt Za promjenu nikad nije kasno. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je namijenjen nezaposlenim osobama. Ovaj put će se, s obzirom na novonastale okolnosti, radionice održavati online putem ZOOM aplikacije. Nemojte da Vas to zaplaši, skidanje i uporaba aplikacije je vrlo jednostavna, a o tome ćete dobiti sve potrebne upute od naše voditeljice Glorije Matić nakon prijave na radionice, poručuju iz Savjetovališta Lanterna Makarska.

Radionice online od 20. travnja

Radionice kreću s radom već u ponedjeljak, 20. travnja u 15 sati.

Obrađivat će se sljedeće teme:

Komunikacija – što je to komunikacija, vrste komunikacije, uspješna komunikacija – feedback, aktivno slušanje.

Kako pobijediti strah od javnog govora – kako savladati strah od javnog govora, kako se ugodnije osjećati u stresnim situacijama.

Javna prezentacija – kako što bolje napraviti javnu prezentaciju u 5/10/20 minuta? Kako odabrati ono što želite reći? Kako ostaviti što bolji dojam na publiku? Kako pomaknuti planine svojim govorom/prezentacijom?

Kako sebe prezentirati – kako predstaviti sebe na razgovoru za posao, upoznavanje sebe, naučiti što bismo trebali reći, a što zadržati za sebe.

Pisanje životopisa – od kojih se dijelova sastoji životopis, koji su to crveni kartoni, a koji „samo“ greškice, što sve treba životopis sadržavati i gdje i kako možemo istaknuti najbolje o sebi.

Financijska pismenost – osvijestiti sebe i svoje navike trošenja novaca te napraviti plan za buduće trošenje vlastitih novaca kako bi budućnost bila malo bogatija.

-Termini radionica su 20, 21, 22, 23, 27. i 28. travnja od 15 do 17 sati.

Prijaviti se možete na mob. 0989591594, putem maila ili fb stranice Savjetovališta Lanterna, obavještava voditeljica projekta Ivona Vučić.

J.G.