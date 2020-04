TESTIRANJE PRVAŠIĆA NA ČEKANJU Na Makarskom primorju 247 učenika što je za 24 više nego prethodne godine

Zbog epidemije koronavirusa i upisi u osnovne škole ove godine su drugačiji. Kao što je poznato predupisi su bili elektronski i to od 10. do 20. veljače, a samo testiranje za prvašiće sačekat će neka bolja vremena, odnosno popuštanje mjera zaštite koje su na snazi.Prema službenim podacima ukupno je na Makarskom primorju predupisanih 247 prvašića što je za 24 učenika više!U Makarskoj je za školsku godinu 2020./2021. 174 predupisana prvašića i to 81 u OŠ oca Petra Perice dok ih je prošle godine u ovoj školi bilo 18 učenika manje. Ohrabrujuća je vijest da je i u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića 10 učenika više nego prošle školske godine i ove godine ih je 93.Broj prvašića nije svugdje na Makarskoj rivijeri povećan. U Brelima ih je čak 10 manje nego u prethodnoj godini i ukupno ih je deset ove godine. U Baškoj Vodi je 21 učenik, u Tučepima 17 koliko je u ove dvije općine bilo upisanih i 2019. U mjestima općine Podgora ukupno je 9 prvašića i to 3 u samoj Podgori, Živogošću 4, Igranima 2 i Drašnicama niti jedan.U Općini Gradac je pravi bum. Naime dok je prošle godine bilo tek 4 prvašića, ove godine ih je 16, što je nakon Makarske najznačajnije povećanje broja predupisanih.- Zbog poznate situacije testiranje prvašića koje se obavlja po školama i to upravo u travnju za sada su stopirana i testiranja će se obaviti kada mjere budu popustile – kazala nam je, stručna suradnica u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije.

J.Glučina /arhiva MP