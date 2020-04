DJEČJI VRTIĆ „BIOKOVSKO ZVONCE“ MAKARSKA Raspisan natječaj za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

Zbog novonastale situacije vezano uz pojavu bolesti COVID-19 upisi u Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska ove godine odradit će se elektronskim putem. Kako bi se smanjili socijalni kontakti molimo roditelje/skrbnike da se drže propisanih uputa. Ukoliko netko nije u mogućnosti poslati svu potrebnu dokumentaciju elektronskim putem isto može poslati zemaljskom poštom na adresu Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska, Molizanskih Hrvata 2, Makarska, s naznakom „Upisi“, s povratnicom. Zbog navedene situacije obnova upisa dosadašnjih korisnika produljuje se na tri tjedna u odnosu na dosadašnjih tjedan dana kako bi svi imali dovoljno vremena za prikupljanje potrebne dokumentacije. Upisni broj koji će roditelji/skrbnici dobiti povratno e-mailom ili sms porukom dužni su sačuvati ili memorirati kako bi mogli pronaći svoj broj na Listi upisane i neupisane djece, kad ista bude objavljena. Nepodmirena dugovanja spram ustanove korisnici su dužni podmiriti do potpisivanja ugovora u protivnom neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor sa Ustanovom, obavještavaju iz DV “Biokovsko zvonce”. – Prijave roditelja/skrbnika koji prvi put upisuju djecu u programe vrtića zaprimaju se također elektronskim putem odnosno zemaljskom poštom. Inicijalni razgovori obavit će se naknadno sukladno naputcima Nacionalnog stožera civilne zaštite o eventualnim popuštanjima donesenih mjera. Liječničke potvrde o sposobnosti pohađanja vrtića/jaslica roditelji/skrbnici dužni su donijeti na inicijalni razgovor, a svu ostalu dokumentaciju dužni su dostaviti već navedenim putem. Naglašavamo kako Dječji vrtić zadržava pravo utvrđivanja ustrojstva i rada skupina sukladno svojim organizacijskim mogućnostima. Roditelje/skrbnike želimo još izvijestiti o ponudi novih boravaka i programa. Od ove pedagoške godine Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska nudi nove mogućnosti izbora boravaka i programa. Osim dosadašnjih desetosatnih cjelodnevnih boravaka nude se i cjelodnevni sedmosatni boravci koji uključuju ručak bez obveze dnevnog odmora. Sedmosatni boravak trajat će od 7 do 14 sati, a roditelji/skrbnici imaju mogućnost izbora između tri vrste programa- redoviti, vjerski i Montessori. Što se tiče cjelodnevnih boravaka u trajanju od deset sati roditeljima se uz redoviti program nudi izbor vjerskog programa kao i smjenski način desetosatnog boravka u vremenu od 6:30 do 16:30 odnosno od 10 do 20 sati. Za poludnevne jutarnje i poslijepodnevne boravke nudimo izbor i vjerskog programa. U nadi da će se situacija vezana uz Covid-19 što prije primiriti te kako ćemo se što prije vratiti svojim uobičajenim dnevnim rutinama i životnim navikama apeliramo na sve naše sugrađane da se pridržavaju mjera. #ostanite doma #ostanite zdravi – stoji u obavijesti koju potpisuje, ravnateljica DV “Biokovsko zvonce”.

J.G.