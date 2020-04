STIPE ŠULENTA, TAJNIK UMN MAKARSKE Završetak sezone je pod znakom pitanja

Sport je diljem svijeta na prisilnom mirovanju zbog pandemije koronovirusa, profesionalni i amaterski. Makarski malonogometni amateri imaju svoje dvije lige, Prvu ligu i Ligu veteransku u kojima nastupa oko dvjestotinjak malonogometaša. A da ovo natjecanje izaziva sve više pozornosti pokazuje podatak da se u dvorani na GSC-u u Makarskoj mogu vidjeti i nekadašnji reprezentativci i prvoligaški igrači (Križanac, Tomašić, Šuto, Vuković, Sokol) te veliki broj bivših i sadašnjih igrača Zmaja, Uranije i Jadrana iz Tučepi. I kad je bilo izvjesno da je momčad Gornje Vale i teoretski osigurala naslov kolo prije kraja završetka prvenstva Prve lige u Ligi veterana neizvjesnost o tome kojoj će momčadi pripasti titula bila je na vrhuncu. Vodeći sastav lige Zagora Era commerce u dosadašnjem dijelu prvenstva osvojio je 25 bodova, a drugoplasirana Kavana Romana samo bod manje.

Upravni odbor UMN Makarska zbog novonastale situacije i u skladu s preporukama Središnjeg državnog ureda za šport (SDUŠ) donio je odluku da se sva natjecanja u Prvoj i Ligi veterana odgađaju do daljnjeg. Uz to su priopćili da Upravni odbor pozorno prati razvoj situacije te će svoje članove i gledatelje na vrijeme obavjestiti ako dođe do novih informacija. Također se trebala održati Izborna skupština UMN Makarska na kojoj bi se birao novi tajnik i članovi Upravnog odbora, no zbog poznatih razloga i to je odgođeno.

Stipe Šulenta, tajnik UMN Makarska je o ovoj novonastaloj situaciji za Makarsko primorje je kazao: – Teško je u ovoj neočekivanoj i neizvjesnoj situaciji nešto određenije reći. Treba vidjeti kakve će posljedice ove pandemije biti, pa tek onda donjeti neke odluke. Završetak sezone je pod velikim znakom pitanja, ako krizni stožer procijeni da sportska natjecanja krenu do sredine ili krajem svibnja naše prvenstvo uz veliki napor svih moglo bi i završiti. U Prvoj ligi i nema puno neizvjesnosti, Gornja Vala je već prije osigurala naslov.

Kod veterana je stanje potpuno neizvjesno, za osvajanje prvog mjesta ravnopravni kandidati su Zagora Era commerce i Kavana Romana, a teoretski im račune pokvariti može i sastav Makarske Touristik. Mi bismo željeli da o naslovu odluči borba na terenu, a ako tako ne bude mi još nemamo jasan stav što učiniti. Također, ako dođe do trajnog prekida ovogodišnjeg prvenstva ne znamo način na koji bi se popunile lige za iduću sezonu.

Trenutni poredak prve lige kolo prije kraja prvenstva.

Gornja Vala 45, All in Makarska 35, Catenaccio 31, Brela 29, Mali Plamen 29, Amicis 24, Agrohortus 17, DPH Torcida MR 14, Downtown Brela 10, DPH Tučepi 7

Tri kola su do kraja prvenstva Lige veterana, a trenutni poredak je: Zagora Era commerce 25, Kavana Romana 24, Makarska Touristik 20, CB Monaco 13, Tučepi United 13, Kingtrade 13, Veselko 3.

Jakov Kovačević