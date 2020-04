PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA KRIŽANJU Od 20. travnja zatvaraju se za promet dio Zagrebačke ulice i Ulica Put Požara

Obavještavaju se građani da će zbog radova na rekonstrukciji križanja državne ceste D-8 sa Zagrebačkom ulicom, Ulicom Put Požara i Istarskom ulicom od ponedjeljka 20. travnja 2020. godine pa do završetka radova Ulica Put Požara i dio Zagrebačke ulice (OD KRIŽANJA SA ISTARSKOM ULICOM, PUT POŽARA I DRŽAVNOM CESTOM D-8 PA DO ROTORA NA TRGU KOBACA) biti zatvorene za promet.Alternativni pristup državnoj cesti D-8 biti će kroz Ličku ulicu (OD ROTORA NA TRGU KOBACA DO CAFFE BARA MONACO). Molimo građane za razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.