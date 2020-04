IZVRŠNI DIREKTOR HNS-a MARIJAN KUSTIĆ Prelazimo na plan B

Na novi početak Prve i Druge HNL morat ćemo pričekati još više od mjesec dana. Od prije desetak dana iz središta Hrvatskog nogometnog saveza objavljena su tri potencijalna scenarija za nastavak prvenstvene nogometne sezone, onaj najbliži od 16. svibnja već je prekrižen na sjednici Izvršnog odbora saveza jer je ostalo premalo vremena do tog termina. Igrači se nakon ove prisilne pauze moraju dobro pripremiti kako bi se povećani rizik od ozljeda što više smanjio. U igri je sada plan B po kojem bi se sezona nastavila 30. svibnja te plan C koji za početak predviđa 13. lipnja. – Početak sezone u ovom je trenutku najizgledniji 30. svibnja, mi sa svoje strane radimo sve da tako i bude, naravno u dogovoru s klubovima – kazao je izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić.Svi u hrvatskom nogometu priželjkuju da novi dan D bude novi/stari Dan državnosti. Rok za objavu da je opcija B aktualna je 4. svibnja. Međutim, da bi se taj scenarij pretvorio u stvarnost potrebno je da se idućih dana ispuni i prvi sljedeći korak na koji nogometaši ne mogu utjecati. Sad čekamo odluku Stožera civilne zaštite da klubovi dobiju dozvolu da počnu trenirati u grupama – kazao je Kustić. U stalnom smo kontaktu i sa Središnjim državnim uredom za šport i gospodinom Družakom, voljeli bismo da to što prije dobijemo da klubovi mogu krenuti sa time, a za to postaju naznake – rekao je Kustić. Traje nova bitka s koronavirusom, ali i s vremenom. Podsjetimo, natjecanja za sezonu 2019./20. moraju završiti do 3. kolovoza. Naravno, ako ne bude nekih novih odgoda na razinu UEFA-e. Situacija i slika trebala bi biti nešto jasnija kada se ovog tjedna održi još jedan videokonferencijski sastanak na razini UEFA-e s predstavnicima svih članica krovnog europskog nogometnog tijela. Sve ovo što je kazao Kustić, planovi su za Prvu i Drugu HNL te HMNL, a nigdje nije spomenuo natjecanja u Trećoj HNL te one na još nižoj razini. “Županijske lige imaju donekle svoju autonomiju što se organizacije natjecanja tiče, ali dok su ove mjere na snazi vezane uz pandemiju koronavirusa od nastavka prvenstva za sada neće biti ništa” - kazao je tajnik NS ŽSD Dino Knezović.

J.Kovačević