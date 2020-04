TURNIR VIRTUALNO Zmaj organizira A – 11 „MAKARSKA KUP-2020“

Kako su sva sportska natjecanja u mirovanju, a većina turnira odgođena ili otkazana došli smo na ideju „odigravanja“ našeg turnira u virtualnom obliku. HNK Zmaj najavljuje da će se virtualni turnir „Makarska kup 2020“ održati u najavljenom terminu od 23. do 26. travnja 2020. Na turniru sudjeluju svi klubovi koji su nastupili na turniru od 2016. do danas, a radi se o 104 kluba iz 11 zemalja (Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Kosova, Italije, Češke, Švedske, Rumunjske). Bit će odigrano 116 utakmica kombinirano liga i kup sistemom. Turnir se igra virtualno, za sve sastave su u kompjuter ubačeni logaritmi s parametrima vezanih za dosadašnje turnire, ugled i snaga kluba, redovitost dolazaka, ponašanje službenih osoba i igrača, te se tako dolazi do virtualnih rezultata. Utakmice traju dva puta po trideset minuta, a rezultati se objavljuju na FB stranici Zmaja u intervalima od deset minuta, dakle 3 puta po svakom poluvremenu kako bi se postigla određena dramaturgija i neizvjesnost. Naime, radi se o pionirskom i nikad do sada zabilježenom turniru, sudjelovanjem ova 104 kluba i tagiranjem njihovih FB stranica o turniru će u trenutku biti upoznato preko dva milijuna korisnika te društvene mreže. Obzirom da se radi o prvom ovakvom natjecanju i nas zanima kako će to na kraju sve izgledati i kakve će reakcije izazvati , ali očekujemo veliki interes i pozornost, pogotovo onih momčadi koje prođu u završnicu turnira, priopćili su iz Zmaja.

J.Kovačević