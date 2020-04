SAVJETOVALIŠTE “LANTERNA” Počele online radionice

Savjetovalište “Lanterna” počelo je s novim ciklusom radionica. Na ovaj način pružena je mogućnost za učenje kako novim vještinama do zaposlenja kroz projekt “Za promjenu nikad nije kasno”, koji se provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je namijenjen nezaposlenim osobama.Obzirom na novonastale okolnosti, radionice se održavaju online putem ZOOM aplikacije.Uz ovu jučerašnju, termini radionica su danas, zatim 22., 23., 27. i 28. travnja od 15 do 17 sati.Teme koje se obrađuju na radionicama su komunikacija, kako pobijediti strah od javnog govora, javna prezentacija, kako sebe prezentirati, pisanje životopisa, financijska pismenost. – Već na prvoj online radionici bilo je vrlo zanimljivo. Tema je bila komunikacije; vrste, uspješna komunikacija – feedback, aktivno slušanje… Prijavilo se devet osoba za ovu radionicu. Ono što je posebno dobro što na ovaj način rada lako na radionicama sudjeluju i osobe s invaliditetom. Sama radionica pružila je mogućnost kandidatima za naučiti više o vještinama komunikacije – kazala nam je voditeljica radionica, voditeljica ovog projekta Savjetovališta “Lanterna” istaknula je kako je to bila prva od planiranih šest radionica na koje se još uvijek možete prijaviti na mob. 0989591594, putem maila ili Facebook stranice Savjetovališta “Lanterna”.

J.Glučina /arhiva MP