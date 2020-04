SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA Deset novooboljelih od kojih 4 iz Makarske

Prema izvješću NZJZ – a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 102 obrađena testa još je 10 osoba zaraženo koronavirusom i to iz Splita 5, Makarske 4 (svi novooboljeli korisnici su doma za starije i nemoćne osobe Makarska) i Trogira 1.Među novooboljelim osobama jedna je zdravstvena djelatnica i to njegovateljica doma za starije i nemoćne osobe Split smještajne jedinice u Vukovarskoj ulici. Osoba je bila u kućnoj samoizolaciji i nije bila u kontaktu sa korisnicima doma za starije i nemoćne kao ni sa ostalim djelatnicima doma za starije i nemoćne.2 osobe su iz samoizolacije104 osobe su hospitalizirane7 osoba nalazi se na respiratoru i to 5 iz Splitsko- dalmatinske županije i 2 iz Šibensko- kninske županije.113 zdravstvenih djelatnika nalazi se u samoizolaciji.13 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.Na području Splitsko -dalmatinske županije do sada su zabilježena 434 slučaja zaraze koronavirusom od toga je 97 osoba izliječeno te je na dan 22.04.2020. na području Splitsko- dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju 337 osoba, navodi se u priopćenju za medije Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije na dan 22. travnja.

J.G.