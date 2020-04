PARK PRIRODE BIOKOVO Poziv najmlađima da prikupe ambalažu i kreativno se izraze a najuspješnijim slijede i nagrade

Park prirode Biokovo pripremio zanimljiv izazov za djecu i pozvao ih da prikupe određeni kućni otpad i od njega naprave ukras, igračku… U objavi poziva na fb stranici navode:

-Kako ove godine nismo u mogućnosti provoditi aktivnosti u prirodi zbog epidemije imamo jedan izazov „na daljinu“ za naše najmlađe:

Pozivamo svu zainteresiranu djecu, a posebno one najmlađe kojima nedostaje njihov vrtić i druženja sa nama u našem Prezentacijskom centru da prihvate izazov i upotrijebe svoju maštu i spretne ručice.

Danas i sutra prikupite kod kuće svu ambalažu od potrošenih proizvoda koju bi inače ne razmišljajući danas odbacili u kućni otpad kao npr. čašice od jogurta, staklene teglice, ostaci od vrećica od bombona, omoti od čokolade, ostatci od rola od papira, i sl. Od ambalaže koju ste prikupili u kući danas i sutra napravite ukras, igračku, sliku ili pak neku korisnu stvarčicu koju opet možete upotrijebiti i koristiti za nešto.

Fotografije svojih uradaka pošaljite nam na e-mail ivana.gabric@pp-biokovo.hr ili u inbox na FB do 29. 04. 2020. do 15 sati. Fotografije svih radova biti će objavljene na našoj FB stranici, a najkreativniji radovi i najbolja rješenja ponovne upotrebe predmeta koji bi inače završili u otpadu biti će i nagrađeni.

Uz poruku – Čuvajmo zajedno našu jedinu planetu Zemlju!

Također pozivaju roditelje i djecu i sve zainteresirane da zajedno pogledaju Svjetsku premjeru filma Priča o plastici koja će se virtualno održati večeras od 20 sati. Zelena akcija vam omogućuje besplatno gledanje filma! Rezervirajte svoju besplatnu ulaznicu putem online obrasca i na mail ćete dobiti poveznicu preko koje ćete u roku od 48 sati moći pogledati film, u kojem god terminu vama paše. Nikakva dodatna registracija nije potrebna. Organizatori su se pobrinuli i za hrvatske titlove, da možete nesmetano pratiti, obavjestuili su iz PP Biokovo.

J.G.