GRAD MAKARSKA OTVORIO JOŠ JEDNO GRADILIŠTE U Ulici Molizanskih Hrvata započeli radovi na sustavu oborinske odvodnje

Nakon što su sredinom travnja počeli radovi na rekonstrukciji križanja državne ceste D-8 sa Zagrebačkom ulicom, Ulicom Put Požara i Istarskom ulicom, Grad Makarska ovog je tjedna otvorio još jedno novo gradilište. Počeli su radovi na oborinskoj odvodnji u Ulici Molizanskih Hrvata čiji je cilj značajno rasteretiti sustav otpadnih voda cijelog naselja Dumina ledina. Vrijednost investicije je 650.000,00 kuna, a rok za završetak radova 30 dana. Zbog radova je na snazi privremena regulacija prometa i to na dijelu ulice u dužini od 250 metara od križanja Molizanskih Hrvata i Ulice kipara Meštrovića prema zapadu. Promet je zatvoren za sve vrste vozila osim za vozila stanara ulice koja prometuju naizmjenično jednim trakom.Uz radove na rekonstrukciji križanja i oborinskoj odvodnji u tijeku su radovi i na drugim važnim infrastrukturnim projektima koji su vezani uz rekonstrukciju postojećih ili izgradnju novih ulica. U tijeku su i radovi na proširenju i uređenju Starog velikobrdskog puta kojom će Grad Makarska dobiti suvremenu prometnicu širine 9 metara iznimno važnu za zapadni dio grada i rasterećenje prometa na Jadranskoj magistrali. Vrijednost radova je cca 4 milijuna kuna, a ukupna vrijednost investicije, uključujući i otkup zemljišta, preko 6.000.000,00 kuna.Podsjetimo, u tijeku su i radovi na pristupnom putu za novi dječji vrtić na Zelenki (cca 1,5 milijuna kuna), te rekonstrukciji ulaza kod zgrada poticane stanogradnje (cca 200.000,00 kuna) čijom će se realizacijom povećati sigurnost prometa u cijelom naselju Zelenka, a posebno na dijelu do Osnovne škole oca Petra Perice i budućeg dječjeg vrtića.Uskoro započinje i završno uređenje dijela Zadarske ulice, od Ulice Mate Vladića do Đakovačke ulice (cca 600.000,00 kuna), te sanacija betonskog kupališta na Sv. Petru (cca 150.000,00 kuna).www.makarska.hr /IvoR