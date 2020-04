HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ Poništili sva ligaška i kup natjecanja

Hrvatski rukometni savez na telefonskoj je sjednici Upravnog odbora okončao sezonu 2019./20. Nema prvaka, nema ispadanja, nema napredovanja. Ova odluka donesena je jednoglasno, vrlo je oštra i pobila je sve spekulacije o tome da bi se lige mogle mijenjati tijekom iduće sezone. Nema širenja, nema oduzimanja statusa, nema prvaka. Čekale su se izmjene Zakona o športu da bi se stvari uskladile i ono što se očekivalo dogodilo se. I mnoge druge države na tom su tragu, no HRS je ovom odlukom odlučio odbiti bilo kakav kompromis u ovoj teškoj situaciji.Osnova je svega da se poništava kompletna sezona, pravno gledano, to je najbolje moguće rješenje, jer ako je nešto poništeno znači da ne proizvodi pravne učinke – kaže predsjednik HRS Tomislav Grahovac koji je pravnik po struci. Svako drugo rješenje ne bi bilo pravno prihvatljivo, a na ovaj način nitko nije ugrožen i nikome se nije dirao status. Istina, bilo je različitih situacija, sve one nisu bile jednostavne, ali ne možemo u slučaju istih natjecanja donositi različite odluke po različitim kriterijima. Svjesni su u HRS-u da ovom odlukom neće biti svi najsretniji, glavne odluke su: nema prvaka ni u jednoj ligi, nitko ne ispada u nižu ligu i nema napredovanja u više lige za iduću sezonu. Također je otkazan i Kup Hrvatske koji se je trebao odigrati u Poreču.Po ovoj odluci PPD Zagreb i Nexe će u SEHA Gazprom ligfu, u Ligu prvaka ide PPD Zagreb, a u EHF kup će Nexe, Dubrava i Poreč. Kod rukometašica u Ligu prvaka ide Podravka, a u Challenge Cup Podravka, Lokomotiva i Bjelovar. Na kraju iz HRS poručuju da je koronavirus uspio pobijediti hrvatski trofejni sport – rukomet.Makarska u Drugoj ligi ima dva predstavnika, Hotele Makarska u ženskoj i Kingtrade u muškoj konkurenciji.u stručnom je stožeru ženskog rukometnog kluba i kaže da baš i nisu zadovoljni odlukama HRS-a. Mi smo platili kotizaciju savezu za cijelu sezonu, a to nije baš malo novca. Naša liga broji devet klubova, mi i bez ove odluke imamo relativno malo utakmica za odigrati i slijedi nam duga pauza. Uz to naše mlađe uzrasne kategorije imale su odigrati još dosta utakmica i sada je sve to prekinuto. U najboljem slučaju da počnemo trenirati iza ljeta pitanje je koliko će naših igračica tada imati volje za pripreme jer jedne idu u srednju školu, druge studirati, a neke raditi i teško će ih biti zadržati na okupu, kazala je Ljiljana Gudelj.J.Kovačević/arhiva MP