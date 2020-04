PU SPLITSKO-DALMATINSKA I dalje vodite računa o distanci i bez okupljanja na javnim površinama

Bez obzira na sunčano vrijeme i najavljene mjere popuštanja ograničenja koje nas vesele i dalje valja biti na oprezu i poštovati propisane mjere i pravila ponašanja kako bi zaštitili sebe i druge od koronavirusa.Iz Policijske uprave Splitsko- dalmatinske podsjećaju kako su na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se odnose na zabrane javnih okupljanja, zabranu okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu, te strogog ograničenja zadržavanja na javnim prostorima.

- Apeliramo još jednom da za boravak na zraku i kratku šetnju odaberete manje popularna mjesta u gradu, mjesta na kojima neće biti puno ljudi.

Nemojte se zadržavati na ulicama, trgovima, rivama, parkovima, plažama i svim ostalim javnim površinama na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba. Prilikom kretanja na javnim površinama vodite računa o distanci, odnosno izbjegavanju bliskog kontakta u razmaku od najmanje jednog metra.

Policijski službenici će i u dane vikenda koji je pred nama intenzivno obilaziti sve javne površine. Do sada, kada bi se na nekim javnim površinama povećala koncentracija ljudi, radi čega osobe nisu mogle poštovati preporučenu međusobnu distancu, upućivali smo građane da napuste javnu površinu i to ćemo raditi i nadalje, posebno tijekom vikenda.

U ovom trenutku važno je voditi računa o preporukama liječnika i epidemiologa, posebno preporuci o izbjegavanju fizičkog kontakta s velikim brojem osoba, te preporuci da više vremena provodimo doma, a sve kako bi utjecali na smanjenje širenja bolesti.

Velika većina naših sugrađana pridržava se odluka, pravila i preporuka, a one građane koji u nekim trenucima zaborave na mjere, mi ćemo podsjetiti tijekom obilaska javnih površina, poručuju iz PU Splitsko-dalmatinske.

J.G.