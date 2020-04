NA PODRUČJU ŽUPANIJE Još 3 osobe zaražene koronavirusom od kojih 1 u Makarskoj

Na području Splitsko -dalmatinske županije do sada su zabilježena 462 slučaja zaraze koronavirusom od toga je 117 osoba izliječeno, te je 24. travnja 2020. na području Splitsko dalmatinske županije pozitivno na COVID infekciju 345 osoba.Tijekom jučerašnjeg dana, prema izvješću KBC – a Split preminula je ženska osoba starije životne dobi koja je uz nekoliko kroničnih bolesti bila pozitivna i na COVID infekciju. Osoba je rođena 1928. godine i bila je korisnica doma za starije i nemoćne osobe u Splitu, smještajne jedinice u Vukovarskoj.Prema izvješću NZJZ – a Splitsko- dalmatinske županije od ukupno 121 obrađenog testa još su 3 osobe zaražene koronavirusom i to iz Splita 1, Omiša 1 i Makarske 1 (korisnica doma za starije i nemoćne osobe Makarska).Među novooboljelim osobama 2 osobe su iz samoizolacije.117 osoba je hospitalizirano.9 osoba nalazi se na respiratoru i to 7 iz Splitsko- dalmatinske županije i 2 iz Šibensko-kninske županije.117 zdravstvenih djelatnika nalazi se u samoizolaciji.7 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu – navodi se u priopćenju Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.J.G.