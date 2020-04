ŽUPANIJA U Makarskoj nema novooboljelih

Prema izvješću KBC – a Split tijekom poslijepodneva 27. 4. 2020. preminule su dvije osobe.Preminula ženska osoba stara 80 godina bila je korisnica doma za starije i nemoćne osobe Split smještajne jedinice u Vukovarskoj ulici. Druga preminula osoba je muškarac star 59 godina (nije bio korisnik doma). Obje osobe su uz nekoliko teških kroničnih bolesti bile pozitivne i na COVID infekciju.Prema izvješću NZJZ – a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 167 obrađenih testova s područja Splitsko- dalmatinske županije 3 su novooboljele osobe zaražene koronavirusom i to iz Splita 2 i Solina 1. Do sada je izliječeno 196 osoba.Nitko od novooboljelih osoba nije korisnik, niti djelatnik domova za starije i nemoćne osobe. Među novooboljelim osobama dvije su zdravstvene djelatnice (medicinske sestre KBC – a Split ) dok je jedna osoba iz samoizolacije.104 osobe su hospitalizirane.9 osoba nalazi se na respiratoru i to 7 i Splitsko- dalmatinske županije i 2 iz Šibensko- kninske županije.84 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji.6 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.Na području Splitsko- dalmatinske županije do sada su zabilježena 474 slučaja zaraze koronavirusom, navodi se u priopćenju za javnost Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.J.G.