ŽUPANIJA Novooboljelih 11 osoba od kojih 4 njegovateljice iz Doma za starije i nemoćne u Makarskoj

Prema izvješću NZJZ – a Splitsko-dalmatinske županije od ukupno 194 obrađena testa s područja Splitsko- dalmatinske županije 11 je novooboljelih osoba zaraženo koronavirusom i to iz Splita 4, Solina 1, Kaštela 1, Makarske 2, Otoka 2 i Podgore 1.

U odnosu na jučerašnji dan još je 20 osoba izliječeno od koronavirusa te je do sada izliječena 251 osoba.

Među novooboljelim osobama 4 su njegovateljice doma za starije i nemoćne osobe u Makarskoj (2 iz Makarske, 1 iz Podgore i 1 iz Otoka), koje se nalaze u samoizolaciji već 14 dana te u tom vremenu nisu bile u kontaktu niti s korisnicima niti s djelatnicima doma. Nakon isteka 14 dana, iste su testirane na covid infekciju i njihov nalaz je pozitivan.

94 osobe su hospitalizirane.

9 osoba nalazi se na respiratoru i to 7 i Splitsko- dalmatinske županije i 2 iz Šibensko- kninske županije.

106 zdravstvenih djelatnika nalazi se u samoizolaciji.

8 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.

Na području Splitsko -dalmatinske županije do sada je zabilježeno 488 slučajeva zaraze koronavirusom, navodi se 20. travnja u priopćenju za javnost Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

J.G.