HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ PONIŠTIO ODLUKU OD 17. OŽUJKA – Marija Skender najavljuje plan za iduću sezonu

Nešto više od mjesec dana nakon što se razmahala pandemija koronavirusa Hrvatski odbojkaški savez donio je odluku o završetku prvenstava u svim kategorijama i titule u muškoj konkurenciji dodijelio Mladosti Riboli iz Kaštela te u ženskoj Mladosti iz Zagreba za sezonu 2019/20. godinu. U priopćenju Saveza piše kako su sukladno pozivu Središnjeg Državnog Ureda za šport (SDUŠ-a) za usklađivanje odluke o prekidu natjecanja prije za to predviđenog kraja, te o promjeni propozicija u sustavu natjecanja, s odredbama zakona o dopuni zakona o športu. S obzirom na mogućnost daljnjih natjecanja, Upravni odbor HOS-a donio je odluku o poništenju predmetnih odluka.

Podsjetimo, odluka Saveza od 17. ožujka izazvala je brojne kontraverze što su praktički nakon dva kola odlučili o prvacima države. Posebno se pobunila muška momčad zagrebačke Mladosti koja je epilog cijele priče okarakterizirala nesportskim.

Ova nova odluka Hrvatskog odbojkaškog saveza na prvi je pogled sugerirala prijelomnu stvar. Premda se činilo kako bi se prvenstvo moglo nastaviti čime bi se titula Kaštelana donesena za okruglim stolom mogla oduzeti, no predsjednik saveza Ante Bakotić tvrdi da je samo riječ o tehničkoj proceduri. – Kada smo donosili prvu odluka ova nesretna pandemija COVID-a 19 bila je u porastu. Nama je u interesu bilo zaštititi naše igračice i igrače, uzimajući u obzir da se u našoj odbojci igraju malodobne odbojkašice i odbojkaši, pojašnjava Bakotić, i nastavlja: -Kasnije smo uvidjeli da je nastala pravna pogreška jer je odluku o prekidu natjecanja i dodjeli titula trebala donijeti Skupština kao najveće tijelo Saveza, a ne Upravni odbor. Stoga smo, da izbjegnemo sve eventualne sudske zavrzlame zamrznuli onu prvu odluku. No, Vlada Republike Hrvatske je 18. travnja donijela dopunu Zakona o športu koja Upravnom odboru omogućuje da donese takvu odluku. Dakle, prije mjesec dana to nismo mogli , ali sada možemo jer je ovo samo stvar tehničke procedure.

Narednih dana Upravni odbor će donijeti novu odluku koja će biti pravna i legitimna, ali predsjednik Bakotić nije mogao potvrditi hoće li njen sadržaj biti isti kao i prethodni. U odbojci se dogodila rijetko viđena situacija, prekinuli sva natjecanja, proglasili prvake, i onda sve poništili.

Marija Skender predsjednica je ŽOK Makarska, za novu odluku Saveza kaže da ne zna. Misli da se to sve mijenja samo kako bi bili poznati klubovi koji će predstavljati Hrvatsku u Europi. Misli da se prvenstvo u kojem oni nastupaju (A-1 liga) neće nastaviti. Ostalo je još nekoliko kola i nema smisla ponovo raditi pripreme nakon duge pauze radi toga. Naš klub već sada radi planove za iduću natjecateljsku sezonu, i kada prođe ova nesretna pandemija naše sve kategorije igračica počet će sa treninzima, kazala je Marija Skender.

Jakov Kovačević/IvoR