NOGOMET FIFA predlaže smjernice za što sigurniji povratak nogometu

Mjere za suzbijanje širenja zaraze koronavirusom polako omekšavaju u mnogim zemljama. Posljedično, nogometaši se polako vraćaju svom poslu – nogometu. Za početak individualno, a u idućem periodu i grupno. Nogometni savezi raspravljaju o nastavku natjecanja, a krovna svjetska nogometna organizacija FIFA predlaže smjernice za što sigurniji povratak nogometnim aktivnostima. Igrači će se tako morati riješiti brojnih navika, a jedna od njih je i ona ružna -pljuvanje. – To je bila česta praksa koja baš nije higijenska. Kad se nogomet vrati, trebat će je maksimalno izbjegavati – kazao je predsjednik FIFA-inog zdravstvenog odbora Michel Dhooghe. Uz igranje pred praznim tribinama i zabranu pljuvanja, nogometaši će se morati naviknuti na još nekoliko novosti. Izvjesna je zabrana rukovanja prije utakmice, proslava pogodaka bit će beskontaktne, a ni zamjena dresova nakon utakmica nije poželjna. Nema više grljenja ni ljubljenja, izgleda da će se slavlje sastojati od ruku visoko podignutih u zrak, baš kao nekad, ili ipak, samo stisnuti šake, po uzoru na tenisače. Svih ovih mjera u ovoj sezoni bit će lišeni igrači klubova iz Francuske, Nizozemske, Škotske, Argentine čija su prvenstva prekinuta, a upitno je hoće li se nastaviti u Italiji, Engleskoj, Njemačkoj, Brazilu i mnogim drugim svjetskim državama.HNS ima pripremljen plan B.Naravno da u HNS-u imaju pripremljen i plan B za slučaj da se prvenstvo ne nastavi. Dobro je što nekog velikog izbora u tom slučaju neće biti. Logično je reći da Dinamo u Europu ide s prve pozicije, ali i da bude proglašen prvakom jer je to na terenu i zaslužio. Rijeka ide s druge, Lokomotiva treće, Hajduk s četvrte i Osijek s pete. Takvo je, naime aktualno stanje na tablici. Iz lige ne bi ispao nitko jer ne bi bilo pošteno izbaciti bilo koji klub kad nije imao priliku osigurati prvoligaški status. Europa je nagrada, ona je dodatak, ali ispadanje iz lige izravni je udarac na klupsku egzistenciju. Isto dolazi u obzir samo ako bi se odigralo svih 36 kola. S druge strane Šibeniku bi se trebao omogućiti ulazak u Prvu HNL, jer je vodeći u Drugoj HNL i zatražio je licencu za natjecanje u prvoligaškom društvu. Croatia iz Zmijavaca je druga na ljestvici, ali nije tražila licencu za Prvu HNL, no Orijent 1919 je to tražio i po plasmanu ima pravo na to. Dakle, na ljeto bismo u Prvoj HNL u tom slučaju imali 12 klubova, što bi značilo da se vraćamo pomalo već zaboravljenoj formaciji koja nam je na proljeće donosila Ligu za prvaka i Ligu za opstanak. Igralo bi se dvokružno, umjesto 36 kola imali bismo 32, što bi klubovima pogodovalo s obzirom da je EURO prebačen na iduću godinu kada će termini ponovo biti zgusnuti. Mnogi se, doduše pitaju ima li u Hrvatskoj 12 klubova sposobnih igrati Prvu ligu, pogotovo se to odnosi na Inter i Varaždin, a svakako na Šibenik i Orijent 1919. Kako god, u HNS-u je plan da ako Liga 12 i saživi zbog više sile, već sezonu kasnije stvari se vraćaju na početak. Liga 10 trajni je izbor Hrvatskog nogometnog saveza. Hajduk, Osijek, Rijeka, Dinamo, Lokomotiva, Gorica, Slaven Belupo, Istra 1961, Inter, Varaždin, Šibenik i Orijent 1919 klubovi su za moguću sezonu 2020./2021. godinu.

J.Kovačević/ arhivaMP