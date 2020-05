TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MAKARSKE Otvoren suvremeni Centar za posjetitelje

Prostor makarske Turističke zajednice na Obali kralja Tomislava 16 zasjao je u novom ruhu kao Centar za posjetitelje. Otvorio je jutros vrata bez pompe i svečanosti uz poštivanje mjera i pravila nacionalnog stožera vezano za sprečavanje širenja pandemije koronavirusa… Radno vrijeme centra sada je od 8 do 18 sati.

Turistička zajednica ponovno je jutros otvorila vrata ovog prostora, ali sasvim preuređenog i sofisticirano opremljenoga. Sve stranke, iznajmljivači i naravno turisti mogu ovdje dobiti sve informacije o smještaju, ali i znamenitostima, bogatstvu, ljepoti i posebnosti Makarske i njezina okoliša, bogatoj gastro ponudi, smještajnim kapacitetima, energiji…

- Jako smo ponosni što je ovim preuređenjem uistinu derutnoga prostora i neprimjerena jednom turističkom biseru gdje se ostvari oko milijun i pol noćenja, ovim značajnim projektom to zauvijek se promijenilo. Makarska je dobila reprezentativan prezentacijski centar – ističe Hloverka Novak Srzić, direktorica Ureda TZ grada Makarske.

Za rekonstrukciju i uređenje Centra za posjetitelje utrošeno je milijun i 600 tisuća kuna na način da je Ministarstvo turizma osiguralo 700 tisuća kuna, a ostatak Grad Makarska i Turistička zajednica kako doznajemo od Hloverke Novak Srzić, direktorice Ureda TZ Makarske.

Podsjetimo, radovi na uređenju Centra za posjetitelje počeli su nakon ljeta 2018., i zbog svoje složenosti nešto je pomaknut rok završetka. Makarska Turistička zajednica sada je dobila veći prostor na ukupno 130 m2.

Kroz prostor nas je provela Sanja Glavina koja u ovom centru radi s kolegicom Josipom Miletić i kolegom Matkom Buljanom dok su direktorica, tajnica i računovodsvo ostali u uredu na adresi Franjevački put 2.

Osim zaposlenika na usluzi za sve infornmacije posjetiteljima u lijepo uređenom prostoru su dva info stola na kojima se može saznati sve o baštini i raznovrsnoj ponudi makarske gastronomije, izleta, rekreacije, smještaja u slici i riječi i to na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku za početak, a u budućnosti će biti i više.

- Zidove prostora rese fotografije kulturne baštine postavljene u suradnji s Gradskim muzejom i prirodne baštine koji smo osmislili u suradnji s PP “Biokovo”. Posebno atraktivna se ovdje čini mogućnost doživljaja bure. Na sreću bure ljeti nema, ali da bi naši turisti mogli doživjeti snagu i onu lijepu stranu bure napravljena je simulacija. Po ideji tvrtke URBANEX da pokažemo nešto karakteristično, odlučeno je da to bude naša bura koja kada puše pokazuje sve ljepote; Biokovo, crvenilo neba, snagu mora, ples palmi – kaže Glavina.

Zidovi su urešeni i naljepnicama koje Centru daju muzejski odnos s prostorom gdje sam čita i upoznaje Makarsku sa svim detaljima.

Iako je prvotna ideja bila da Turistička zajednica otvori i prodajni pult autohtonih suvenira i slastica u ovom centru kako bi pomogla i poticala iznajmljivače i vlasnike OPG- a promjenom zakona od 1. siječnja 2020. to je nemoguće. Novi zakon naime zabranjuje turističkim zajednicama prodaju slastica i sličnu komercijalnu djelatnost.

Ali već na samom otvaranju vidjelo se kako će ipak Centar za posjetitelje biti mjesto prezentacije autohtonih makarskih slastica. Već prvi dan izložene su mini makarane, rafioli, bajami… Nema prodaje, ali na ovaj način Centar će uvelike pomoći u prezentaciji autohtonih makarskih slastica i suvenira.

I kao što reče direktorica Ureda TZ grada Makarske Centar za posjetitelje prije svega omogućava posjetiteljima sve informacije u svojoj punini i nudi mogućnosti da osim u moru i suncu upoznaju sve aktivnosti koje Makarska nudi.

Janja Glučina / IvoR