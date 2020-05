SEZONA 2020. Ohrabrujuće je što nema otkaza za drugu polovicu srpnja, kolovoz i rujan

Hoće li, kako i kada uopće ove sezone biti turista to je pitanje koje se najčešće ovih dana postavljaju u gradovima i mjestima gdje se od turizma živi, pa tako naravno u Makarskoj koja nudi više od 20 000 smještajnih jedinica od kojih preko 14.000 postelja u privatnim kućama. Nitko ne može dati pouzdan odgovor na ova pitanja i sve je i dalje neizvjesno premda se ne gubi optimizam.- Što se tiče turizma vrlo sam optimistična u onom smislu u kojem možemo biti u ovo vrijeme pandemije koronavirusa. Ministarstvo turizma i Hrvatska vlada vode intenzivne pregovore na razini Europske unie o otvaranju granica i to će biti ključna točka hoćemo li imati, kakvu takvu turističku sezonu. Imamo tu veliku prednost. Hrvatska kao destinacija pa onda i naša Makarska rivijera i Makarska smo najbliža destinacija našim gostima iz europskih zemalja i mi na to računamo. Dobra vijest je da nema otkazivanja rezervacija u drugoj polovici srpnja, kolovozu i rujnu i to bi nešto moglo izvući od ove sezone u ovim doista izvanrednim situacijama u cijelom svijetu – ocijenila jedirektorica Ureda TZ grada Makarske.

J.Glučina