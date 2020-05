ŠKOLE I dalje u iščekivanju upisa za prvašiće

Mnogi roditelji zbunjeni pitaju kada će, kako i gdje biti obavljena testiranja za prvašiće. Inače svake godine je to testiranje u travnju, ali je ove godine kao i sve ostalo, drugačije zbog pandemije koronavirusa. Kao što je poznato predupisi su bili elektronski i to od 10. do 20. veljače, a samo testiranje za prvašiće čeka bolja vremena, odnosno popuštanje mjera zaštite koja su na snazi. Odgovor smo pokušali pronaći u makarskim školama, međutim niti oni ne znaju već čekaju upute Ministarstva.

U Osnovnoj školi oca Petra Perice ravnateljica Renata Gudelj nam je potvrdila kako još ne mogu ponuditi nikakav odgovor kada će testiranje za prvašiće jer sve ovisi o mjerama i uputama koje dobiju od nadležnog ministarstva.

Podsjetimo, u Makarskoj je za školsku godinu 2020./2021., 174 predupisana prvašića i to 81 u OŠ oca Petra Perice i u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića je 93 djece. Svi oni kao i svi ostali prvašići u Hrvatskoj iščekuju odgovor kada i kako na testiranje za upis.

J.Glučina /arhiva MP