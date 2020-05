DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE” Obavijest za korisnike usluga

1. Sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite odgojno obrazovne ustanove kreću s redovitim radom od 11. svibnja 2020. godine. Djelatnici Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce” pripremaju svoje objekte i sve potrebno za nesmetan početak rada. Roditelji/skrbnici bit će kontaktirani od strane odgojitelja skupine u srijedu (6. svibnja 2020. g.), u koju im je uključeno dijete kako bi se izjasnili o potrebi korištenja usluga vrtića. Sukladno preporukama i mjerama Zavoda za javno zdravstvo dužni smo roditelje/skrbnike upozoriti na sljedeće:

- dovođenje djece u vrtić omogućen je roditeljima/skrbnicima koji nemaju drugačiji način zbrinjavanja djece, za sve ostale važi preporuka ostanka kod kuće

- djeci s kroničnim bolestima (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencije, djeci s većim tjelesnim i motoričkim oštećenjima), kao i djeci čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju neku od navedenih bolesti ne preporučuje se dolazak u vrtić

- za sve korisnike koji najave dolazak svog djeteta odgojitelju, formirat će se skupina za narednih 14 dana od primjene te se nova djeca u tu skupinu ne uključuju sve do konačnog prestanka mjera vezanih uz COVID-19

- roditelji/skrbnici dužni su dovesti dijete u vrtić najkasnije do 8:30 zbog primopredaje djeteta odgojitelju (sukladno navedenim mjerama HZJZ roditelji/skrbnici ne smiju ulaziti u objekte već djecu predaju i preuzimaju od odgojitelja na ulazu/izlazu)

- prije dovođenja djeteta u vrtić roditelj/skrbnik dužan je djetetu izmjeriti tjelesnu temperaturu (ako je temperatura povišena – odnosno viša od 37,2 dijete ne može boraviti u vrtiću i dužni ste obratiti se svom liječniku)

- svi roditelji/skrbnici koji se odluče dovoditi dijete u vrtić dobit će detaljne upute o mjerama postupanja za vrijeme boravka djeteta u skupini od odgojitelja. Mjere postupanja se temelje na preporukama HZJZ, objavljene dana 29. travnja 2020. g. koje možete pronaći na www.hzjz.hr

2. Roditelji/skrbnici koji žele ispisati svoje dijete mogu preuzeti Zahtjev za ispis djeteta iz vrtića na web stranici Ustanove, www.dv-biokovskozvonce.hr. Ispis djece se ne preporučuje za djecu koja će i dalje biti korisnici usluga jer će izgubiti status dosadašnjeg korisnika te će se tretirati kao da se upisuju prvi put.

- ispunjeni zahtjev za ispisa djeteta iz vrtića potrebno je poslati na mail adresu: strucna.zvonce@gmail.com

Napominjemo kako će se Zahtjev za ispis smatrati pravovaljanim tek kada su podmirene sve obveze naspram Ustanove

3. Napominjemo roditelje/skrbnike djece dosadašnjih korisnika kako obnova upisa traje do 8. svibnja 2020.godine, te ako žele obnoviti upis da to naprave do navedenog datuma stoji u obavijesti od 4. svibnja, koju je potpisala Anela Židić, ravnateljica DV Biokovsko zvonce.

J.G. .