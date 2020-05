GRADONAČELNIK JURE BRKAN GRADSKOM VIJEĆU PREDLOŽIO PRVI PAKET MJERA ZA PODUZETNIKE Otpis komunalne naknade, zakupnina i poreza na korištenje javnih površina za ožujak, travanj i svibanj

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanim koronavirusom, a u cilju očuvanja radnih mjesta i likvidnosti poduzetnika, gradonačelnik Grada Makarske Jure Brkan Gradskom vijeću je predložio prvi paket mjera za poduzetnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja obustavljen rad ili su pretrpjeli pad prihoda veći od 50 % posto.Prvim paketom mjera obuhvaćene su tri odluke: Odluka o djelomičnom oslobađanju od poreza na korištenje javnih površina, Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine/naknade za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske.Konkretno, obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina za godišnje porezno razdoblje, u I., II. i III. zoni, djelomično se oslobađaju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020., odnosno oslobađaju se 25 % iznosa godišnjeg poreza za 2020.Za isto razdoblje oslobađaju se plaćanja naknade i zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske. Za zakupnike koji su ostvarili pravo oslobađanja od plaćanja zakupnine Upravni odjel za financije i proračun stornirat će račune za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020., a za već podmirene račune za navedene mjesece neće se vršiti povrat sredstava, već će se pretplaćenom zakupninom podmiriti sljedeće mjesečne zakupnine do visine pretplaćenog iznosa.Obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade za 2020.g. i to prvog obroka za 2020.(polugodišnji iznos).Svi obveznici kojima je Odlukom stožera civilne zaštite RH zbog posebnih okolnosti bio obustavljen rad pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja ostvaruju BEZ PODNOŠENJA ZAHTJEVA.Prvim paketom mjera omogućeno je i djelomično oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, komunalne naknade i zakupnine za poslovne prostore i poduzetnicima koji su u navedenom razdoblju imali pad prihoda veći od 50 %. Naime, svi obveznici kojima zbog posebnih okolnosti nije obustavljen rad mogu se djelomično osloboditi od plaćanja uz uvjet da imaju pad prihoda najmanje 50 % u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2020., u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te da na dan podnošenja zahtjeva nemaju duga prema Gradu Makarskoj. Da bi ostvarili svoje pravo MORAJU PODNIJETI ZAHTJEV uz dostavu dokaza te ga Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti poslati elektroničkom putem(pisarnica@makarska.hr, pisarnica2@makarska.hr) ili poštom( Grad Makarska, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Obala kralja Tomislava 1), najkasnije do 30. LIPNJA 2020.Podsjetimo, u proteklom razdoblju, od 19. ožujka kada su odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na snagu stupile posebne mjere s ciljem prevencije širenja bolesti COVID-19, gradonačelnik Jure Brkan već je, u skladu sa svojim ovlastima, donosio odluke s ciljem pomoći građanima. Već 23. ožujka donesena je odluka po kojoj se na svim gradskim parkiralištima nije naplaćivala parking karta, odluka o oslobađanju naknade za zakup prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici Makarska za travanj 2020., a roditelji čija djeca pohađaju Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” oslobođeni su obveze plaćanja usluga od 17. ožujka do ponovne uspostave redovnog rada ustanove.Prvi paket mjera za gospodarstvo trebao bi se uskoro naći pred gradskim vijećnicima, a Grad Makarska, ovisno o okolnostima i razvoju situacije, korigirat će navedene odluke i donositi nove mjere za ublažavanje negativnih posljedica pandemije COVID-19.Izvor www.makarska.hr