PRVA HNL SE NASTAVLJA, DRUGA I TREĆA OTKAZUJU – Zmaj i Urania bez natjecanja u sezoni 2019/2020

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jučer je donio odluku kako će polufinalne utakmice Hrvatskog kupa biti odigrane 30. svibnja i time će biti nastavljena nogometna sezona koja je bila prekinuta u ožujku zbog pandemije koronavirusa. Nakon sastanka tajnika Središnjeg državnog ureda za šport Tomislva Družaka s predstavnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predloženi su datumi za mjere popuštanja u športu. Tako su mjere koje se tiču trenažnih procesa odnosno na razdoblje od dva slijedeća tjedna, dok se mogućnost održavanja natjecanja predviđa za kraj svibnja i početak lipnja.

Sukladno epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, konačno odobrenje za nastavak natjecanja po preporuci HZJZ donijet će stožer za civilnu zaštitu RH. Očekujući da će predloženi datumi biti prihvaćeni od Stožera civilne zaštite, Izvršni odbor HNS-a promijenio je svoju odluku od 7. travnja 2020. godine te odlučio kako će nogometna sezona biti nastavljena 30. i 31. svibnja utakmicama polufinala Hrvatskog kupa, dok bi tjedan dana kasnije, 6. lipnja, bilo nastavljeno natjecanje u Hrvatskoj Telekom Prvoj ligi.

Druga HNL i Treća HNL (Urania), te ostale niže lige (Zmaj, Jadran T) neće nastaviti sa natjecanjem u sezoni 2019/20., kao ni natjecanje u svim mlađim uzrasnim kategorijama. Također, HNS će, sukladno preporukama HZJZ-a donijeti obvezujuće upute za klubove uoči nastavka natjecanja, kako bi se maksimalno zaštitilo zdravlje igrača i svih nogometnih aktera. IO HNS-A će naknadno donijeti odluku o eventualnom nastavku natjecanja u 1. HMNL (Novo vrijeme Apfel) kao i ostale nužne odluke koje se tiču svih natjecanja pod ingerencijom Hrvatskog nogometnog saveza, a o čemu će klubovi i javnost biti pravodobno obaviješteni. Kad se radi o testiranju igrača na koronavirus prije nastavka prvenstva Ante Vučemilović kaže: – Za to nema adekvatnih podataka, sve će se to napraviti onako kako kaže Nacionalni stožer. Možda neće biti potrebna testiranja, možda će se samo mjeriti temperatura igrača. To se još definitivno ne zna, ali najvažnije u cijeloj priči jest da se HNL odigra do kraja.

Još se uvijek čekaju detalji oko nastavka HNL-a, ali se čini izvjesnim da će se početkom lipnja nastaviti uzbudljiva borba za pozicije koje vode u Europu, te one za ostanak u ligi, priča oi HNL čini se na kraju će imati sretan kraj. A, naravno sve to bez navijača na tribinama prvoligaških stadiona.

J. Kovačević/IvoR