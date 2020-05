U MAKARSKIM OŠ Učenici od 1.-4. razreda neće se 11. svibnja vratiti u prostore škole i dalje nastava na daljinu

U makarskim osnovnim školama unatoč mogućnostima danim s popuštanjem epidemioloških mjera da se određen broj učenika od 1.-4. razreda vrati 11. svibnja u školske klupe na nastavu to se neće dogoditi.Škole i dalje, koliko je sada poznato i naredna dva tjedna ostaju zatvorene, za sve učenike kako one od 1.-4. tako i za učenike od 5. -8. razreda.Naime, u OŠ Stjepana Ivičevića i OŠ oca Petra Perice roditelji su anketirani i odlučili su da djecu pod zadanim ovakvim uvjetima ne šalju na nastavu u škole već da nastave s nastavom na daljinu. To su nam potvrdile i ravnateljica OŠ Stjepana Ivičevićai OŠ oca Petra Perice-Nakon što smo dobili potrebne informacije od roditelja učenika od 1.- 4. razreda, a s obzirom na ovu izvanrednu situaciju u kojoj se nalazimo, naša školska zgrada je i dalje zatvorena, kazale sun am ravnateljice a roditelji su obaviješteni i na web stranicama škole.Također ravnateljice navode da će sve informacije vezane uz upis djece u prvi razred osnovne škole biti objavljene na mrežnim stranicama škole po primitku uputa MZO. Provjerili smo još uvijek se ne zna kada su upisi za prvašiće.

J.Glučina /arhivaMP