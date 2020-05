STOŽER CIVILNE ZAŠTITE Na području Splitsko-dalmatinske županije 14 novooboljelih

Prema izvješću NZJZ – a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 232 obrađena testa sa područja Splitsko dalmatinske županije 14 je novooboljelih osoba zaraženo koronavirusom i to iz Splita 1, Sinja 1, Starog Grada 1, Supetra 1, Nerežišća 7, Pučišća 2, Primorskog Doca 1. Među novozaraženim nema zdravstvenih djelatnika, a 4 osobe su iz samoizolacije.

Do sada su ukupno izliječene 372 osobe na području Splitsko -dalmatinske županije. 59 osoba je hospitalizirano. 138 zdravstvenih djelatnika nalazi se u samoizolaciji. 7 osoba nalazi se na respiratoru i to 4 i Splitsko- dalmatinske županije i 3 iz Šibensko- kninske županije. 8 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.

Na području Splitsko- dalmatinske županije do sada su zabilježena 524 slučaja zaraze koronavirusom, stoji u priopćenju za javnost Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

J.G.