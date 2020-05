NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Upute za upis u srednje škole

Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ-a objavio je upute za upis u srednje škole.Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i organizaciju rada, obavještava da će se Mišljenje nadležnog školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika za određeno zanimanje, tj. smjer u srednjoj školi, za školsku godinu 2020./2021., izdavati uz prethodnu najavu telefonom/e-poštom nadležnom školskom timu.Ovaj postupak će se provoditi uvidom u dostupnu dokumentaciju (preventivni zdravstveni karton, nalaz sistematskog pregleda u 8. razredu). Ako bude potrebna dodatna dokumentacija, roditelji će istu dostaviti e-poštom na službenu e-mail adresu nadležnog tima školske medicine.Mišljenje o zdravstvenoj sposobnosti učenika se izdaje sukladno dokumentu MZO „Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u 1. razred srednje škole“ http://www.nzjz-split.hr/…/Jedinstveni_popis_zdravstvenih_z….Iznimno, prema potrebama i indikaciji (npr. neobavljen sistematski pregled u 8. razredu), učenik će se naručiti na pregled.Prilikom dolaska na pregled, molimo da se dođe točno u vrijeme termina za pregled.Sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama, prije ulaska u ustanovu i čekaonicu, djeci i pratnji će se mjeriti tjelesna temperatura. Djeca i odrasli u pratnji s febrilitetom i respiratornim simptomima neće biti primljeni.Obavezna dezinfekcija ruku prije ulaska u ordinaciju.Molimo da se dođe sa zaštitnom maskom.Prije ulaska na pregled, roditelji moraju ispuniti Izjavu o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom.Za pregled i potvrdu se potrebno naručiti putem telefona i to u jutarnjoj smjeni zvati od 7 – 8 sati i od 12 – 13sati,a u popodnevnoj smjeni od 14 do 15 i od 19.30 do 20.30 sati, ili službenog maila medicinske sestre nadležnog školskog tima.Nadležni timovi školske medicine;OŠ – Oca Petra Perice, Stjepana Ivičevića, don Mihovila Pavlinovića, Tučepi, Gradac, dr. Franje Tuđmana, Bariše Granića Meštra,Ante Anđelinovića – SućurajLuca Ivanda, dr. med., spec. šk. med. luca.ivanda@nzjz-split.hrNeven Petar Budić, bacc. med. techn.nevenpetar.budic@nzjz-split.hr Tel.: 021/612-095.Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je novi kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2019./2020. zbog novonastale situacije u kojoj je odlukom ministra zdravstva proglašena pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2. Kalendar je donesen u skladu s uputama za provedbu ispita državne mature tijekom pandemije koje je dao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.Detalje doznajte na stranici centra

