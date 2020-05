ZA RODITELJE BUDUĆIH PRVAŠIĆA Najavite dijete za pregled od 15. do 22. svibnja

Služba za školsku i adolescentnu medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ objavila je nastavak aktivnosti i upute vezane uz preglede djece pred upis u 1. razred osnovne škole, za školsku godinu 2020./2021.Za termine pregleda roditelji ili staratelji budućih prvašića javiti će se nadležnom školskom timu putem mobitela, telefona ili službenog maila od 15. svibnja do 22. svibnja.Barem 3 dana prije pregleda, roditelji su dužni dostaviti nadležnom školskom liječniku sljedeću dokumentaciju putem e- maila:Upitnik s anamnestičkim podacima koji ispunjava roditelj dostupan za preuzimanje na stranici http://www.nzjz-split.hr/…/20…/Upitnik_za_roditelje2020.docxIzvod iz kartona nadležnog pedijatra i ispis cijepljenja (telefonski se javiti nadležnom pedijatru i dogovoriti da se navedena dokumentacija šalje na službeni mail tima školske medicine).Dodatna dokumentacije ako postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, Mišljenje predškolske ustanove/ vrtića o razvojnimaspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi).Prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pri upisu će se obaviti cijepljenje MO-PA-RU i IPV.Prilikom dolaska na pregled, u pratnji smije biti samo jedan roditelj, a dolazi se točno u vrijeme termina za pregled.Sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama, prije ulaska u ustanovu i čekaonicu, djeci i pratnji će se mjeriti tjelesna temperatura.Djeca i odrasli u pratnji s febrilitetom i respiratornim simptomima neće biti primljeni.Obavezna dezinfekcija ruku prije ulaska u ordinaciju.Odrasle osobe u pratnji trebaju doći sa zaštitnom maskom.Obavezno je donijeti iskaznicu cijepljenja i zdravstvenu iskaznicu.Prije ulaska na pregled, roditelj će ispuniti Izjavu o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom za sebe i dijete.Za pregled se potrebno naručiti putem telefona. U jutarnjoj smjeni zvati od 7 – 8 i od 12 –13 sati, a u popodnevnoj smjeni od 14 do 15 i od 19.30 do 20.30 sati ilislužbenog maila medicinske sestre nadležnog školskog tima.Nadležni timovi školske medicine; OŠ oca Petra Perice, Stjepana Ivičevića, don Mihovila Pavlinovića, Tučepi, Gradac, dr. Franje Tuđmana, Bariše Granića Meštra i Ante Anđelinovića – Sućuraj, Luca Ivanda, dr. med., spec. šk. med. luca.ivanda@nzjz-split.hri Neven Petar Budić, bacc. med. techn.nevenpetar.budic@nzjz-split.hrTel.: 021/612-095.J.G. /arhiva MP