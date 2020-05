BICIKLIZAM Međunarodna utrka kroz Hrvatsku trebala bi se održati u predviđenom terminu

Ovogodišnja međunarodna biciklistička utrka kroz Hrvatsku CRO Race trebala bi se održati u svom originalnom terminu od 29. rujna do 4. listopada ove godine, potvrdio nam je direktor utrke Vladimir Miholjević. Zatim nastavlja da bi se utrka trebala održati da će to značiti kako će se preklapati sa novim terminom „Gira“, odnosno zadnje dvije etape CRO Racea vozile bi se kada i prvi dvije etape „Gira“, no s obzirom na specifičnu situaciju, ove godine će se velik broj biciklističkih utrka voziti istovremeno. Zbog pandemije koronavirusa biciklistička sezona je prekinuta po završetku utrke Paris – Nice sredinom ožujka, a Međunarodni biciklistički savez (VCI) objavio je kako će se ona nastaviti sredinom lipnja.Tako su sve proljetne utrke prisiljene tražiti nove termine, a najveća svjetska biciklistička utrka „Tour de France“ morala je promijeniti termin održavanja te se iz svog standardnog vremena održavanja u srpnju prebacila na kraj kolovoza i početak rujna. – Profesionalni biciklizam je velika mašinerija te će biti potrebno da se zadovolje svi sigurnosni standardi kako bi se utrke nesmetano održavale – kazao je Miholjević.Od pokretanja utrke kroz Hrvatsku s Miholjevićem na čelu projekta 2015. godine naglasak je bio naglasak je bio na promociji Hrvatske kao turističke destinacije, a samim time jedan od glavnih sponzora bila je Hrvatska turistička zajednica (HTZ). Nezaboravne su ostale dionice utrke kroz Makarsku rivijeru, a posebno uspon na najviši vrh Biokova (1762m) Sv. Juru. Gledatelji diljem svijeta posredstvom televizijskih kamera imali su tako priliku vidjeti svu ljepotu naše rivijere i mitske planine Biokova. S obzirom na ovogodišnji velik pad prihoda od turizma koji se očekuje zbog pandemije koronavirusa pitanje je hoće li se pronaći sredstva za ovogodišnji CRO Race. – Naša je prednost što do utrke ima još nekoliko mjeseci i stoga treba pričekati još neko vrijeme da vidimo u kojem će smjeru kretati situacija sa pandemijom i koliko će se ekonomija oporaviti. Svi naši projekti su finilizirani i mi iz organizacije će mo biti spremni. Vjerujem da će se naći sredstva i za Međunarodnu utrku kroz Hrvatsku jer je to nacionalni projekt koji može pomoći buđenju turizma i svih gospodarskih grana vezanih uz njega. Ova biciklistička utrka je izuzetno važna za promociju Hrvatske – na kraju je kazao Miholjević.

J.Kovačević/arhiva MP