VATERPOLO PRVENSTVO HRVATSKE SE NASTAVLJA U LIPNJU – Galeb bi Jug mogao ugostiti na Poljudu

Upravno odbor Hrvatskog vaterpolo saveza usvojio je kalendar natjecanja do kraja sezone 2019/20 godine, a po kojem bi vaterpolo poslije nogometa bio prvi momčadski sport koji nastavlja s natjecanjem. Utakmice četvrtfinala prvenstva Hrvatske trebale bi se igrati 24. lipnja, a sami finalni dvoboji od 18. srpnja do 1. kolovoza 2020. godine. Četvrtfinalne i polufinalne utakmice igrale bi se na dvije, a finalne tri pobjede. Određen je i termin završnog turnira Regionalne lige koji bi se trebao održati u Dubrovniku 11. srpnja, a sve to dogodit će se u slučaju povoljne epidemiološke situacije i odobrenje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Ono što ipak solidno mora brinuti klubove su uvjeti koje će trebati zadovoljiti. To je između ostalog nužnost testiranja svakog igrača tri puta prije početka prvenstva. Cijena svakog testiranja je 1550 kuna. U momčadi je 14 igrača u državnom prvenstvu pa to jednostavno znači da bi svaki klub samo za testiranje izdvojiti 65.100 kuna. Uopće nema dvojbi, vaterpolo klubovi taj novac nemaju. Može li tu uskočiti država, SDUŠ, ili netko treći ostaje za vidjeti.Ujedno, za sada nije još poznato bi li bio moguć ulazak gledatelja, što je manje vjerojatno, te postoji li obveza igranja isključivo na otvorenom, što je najvjerojatnije. Dakako, konačna odluka u rukama je Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Temeljem plasmana u Regionalnoj ligi parovi četvrtfinala prvenstva Hrvatske su: Jug AI – Galeb MR, Mladost – POŠK, Jadran – Primorje EB i Mornar BS – Solaris.

Četvrtfinalne utakmice i utakmice za 9 mjesto: 14. i 27. lipnja

Polufinale: 1., 4., i 6.,m srpnja (igra se na dvije pobjede)

Razigravanje od 5. do 8. mjesta: 4. i 8. srpnja

Utakmice za 3. mjesto: 18., 22., i 25., svibnja

Finale: 18., 22., 25., 29., svibnja, 1. kolovoza

Dakle, maksimalno je u finalu odigrati pet utakmica.

U makarskom Galebu zadovoljni su odlukom HVS i bit će im izuzetno drago što će moći odmjeriti snage sa dubrovačkim Jugom koji je jedan od najboljih svjetskih vaterpolo klubova. Ali, istovremeno to će im organizacijski biti veoma težak zadatak.

Trener Galeb MR Milovan Čović ističe da je bazen na Gradskom sportskom centru Makarska prazan, a staviti ga u pogon košta puno novaca.

- Bazeni na Poljudu u Splitu su u funkciji, pa nije nemoguće da Dubrovčane ugostimo u Splitu. Ipak, najdraže bi nam bilo da se utakmica odigra na starom plivalištu Galeba pored Velikog mula. No, do dana odigravanja utakmice ima još dosta vremena, a konačnu odluku o mjestu odigravanja utakmice donijet će uprava kluba koja će se uskoro sastati, kaže trener Čović.

J. Kovačević/Ž. Kovačić