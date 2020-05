NA PODRUČJU SPLITSKO -DALMATINSKE ŽUPANIJE Nema danas novooboljelih

Prema izvješću NZJZ – a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 292 obrađena testa sa područja Splitsko- dalmatinske županije danas nema novooboljelih osoba. Od 292 obrađena testa 67 uzorka je sa otoka Brača. Uzorci za testiranje uzimaju se kontinuirano i šalju na daljnju obradu.Na području Splitsko- dalmatinske županije do sada je ukupno izliječeno 412 osoba.40 osoba je hospitalizirano.103 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji.3 osobe nalaze se na respiratoru i to 2 iz Splitsko-dalmatinske županije i 1 iz Šibensko-kninske županije.7 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.Na području Splitsko- dalmatinske županije do sada je zabilježeno 557 slučajeva zaraze koronavirusom. Navodi se u priopćenju za javnost Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

J.G.