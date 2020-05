AUTOBUSNA POVEZANOST MJESTA MAKARSKOG PRIMORJA Iz Makarske samo međugradskim linijama

Kao što je poznato s popuštanjem mjera kao i u cijeloj Hrvatskoj otvoreni je i makarski autobusni kolodvor, a startao je i međugradski prijevoz. No na ovim prostorima nije još uspostavljen lokalni prijevoz. Naime, općine i mjesta Makarskog primorja osobito oni koji rade mogu računati isključivo na vlastiti prijevoz, autobusom svakako ne. Naime, iz Makarske se u mjesta koja su južno, prema Metkoviću može putovati tek u 10.40 i u 17.15 sati kako smo doznali na kolodvoru. Istina, prema zapadu su autobusne veze češće jer građani do tih mjesta iz Makarske mogu autobusom za Split u 6, 7, 7.25, 12, 13 sati… Iz malih mjesta prema Makarskoj morate se raspitati kada kroz određeno mjesto magistralom prolazi neki od međugradskih linija.Nadati se lokalcu i ne treba dok se ne otvore škole jer su glavni putnici učenici srednjih i osnovnih škola, a kao što je poznato na cijelom Makarskom primorju učenici ne idu u školu niti u jednoj općini, niti niži razredi kojima je ta mogućnost već ponuđena od 11. svibnja, ali niti srednjoškolci za koje se još ne zna kada će. A do tada se ne zna ni kada lokalni prijevoz.

J.Glučina