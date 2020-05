PREPORUKA HNS-A SVIM NOGOMETNIM KLUBOVIMA – Bez treninga do 10. lipnja za selekcije od mladeži do seniora

Nastavno na preporuku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo HNS-ova radna skupina za povratak natjecanja poslala je svim hrvatskim nogometnim klubovima na svim razinama poruku u kojoj apelira za suzdržavanje od treninga do 10. lipnja.

Nema dvojbe da svaki nogometaš, trener i nogometni djelatnik u Hrvatskoj željno iščekuje povratak na zelene terene, kao znak vraćanja u životni ritam na koji smo navikli prije globalne pandemije koronavirusa. Hrvatski nogometni savez, naravno, dijeli tu želju da se zajedno vratimo nogometu, ali uz odgovornost da taj povratak bude maksimalno siguran za sve sudionike. Stoga je Savez oformio radnu skupinu čiji je zadatak pripremiti za vraćanje nogometa u prvom stupnju natjecanja za seniorskog nogometa u prvom stupnju natjecanja seniorskog nogometa, uz razgovor i suradnju sa Stožerom Civilne zaštite republike Hrvatske. Trenutno je HNS je u povratku prvoligaškog natjecanja, uz vrlo detaljno razrađene mjere zaštite od koronavirusa.

Imajući u vidu cjelokupnu epidemiološku situaciju u zemlji i činjenicu da je virus iznimno zarazan, kao i odluku Saveza da su sva natjecanja, osim prvog stupa natjecanja okončana za sezonu 2019/20. godinu, radna skupina preporučuje svim klubovima, osim seniorskim momčadima prvoligaških klubova, da ne održavaju treninge do 10. lipnja 2020. godine. Preporuka se odnosi na sve selekcije od mladeži do seniora, uključujući i mladež prvoligaških klubova. HNS apelira na klubove da se u cijelosti pridržavaju ove preporuke. U protivnome, ako se odluče za bilo kakve nogometne aktivnosti, rade to na svoju odgovornost riskirajući zdravlje svojih nogometaša i njihove okoline, te tako dovode u opasnost povratak nogometu. Odlični epidemiološki rezultati Hrvatske plod su discipline i strpljenja u pridržavanju mjera i uputa Stožera za civilnu zaštitu. Pozivamo stoga na još malo strpljenja i discipline te obustavu treninga na svim razinama do 10. lipnja , a kako bismo se nogometu vratili na maksimalno siguran način za sve sudionike stoji u priopćenju Hrvatskog nogometnog saveza.

Tako će do 10. lipnja moći trenirati samo seniori Novog vremena Apfela, dok to neće moći njihove mlađe uzrasne kategorije. Sve kategorije makarskog Zmaja, a kojih je gotovo tri stotine, morat će bez treninga do navedenog datuma. Također se to odnosi i na sve uzrasne kategorije Uranije iz Baške Vode i Jadrana iz Tučepa. Ako bi se prebrojili svi koji ne bih smjeli trenirati ta brojka se penje na više od šesto nogometaša na Makarskom primorju.

J. Kovačević/IvoR