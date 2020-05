Zbog radova u TS Horizont 2 u Baškoj Vodi 19. svibnja će doći do prekida opskrbe električnom energijom u vremenu od 9 do 15 sati: područje oko hotela Horizont, ulice: Stjepana Radića, Jure Kaštelana, S. S. Kranjčevića, A. Šenoe, A. G. Matoša, dio Obale sv. Nikole od pošte do hotela Milenij.

Nakon završetka radova uključenje se vrši bez prethodne najave.

MP