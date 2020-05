FUTSAL LIGA – Novo vrijeme Apfel trenira i sprema se za lov prvog mjesta

Izvršni odbor HNS-a donio je odluku da se nastave tri prve lige u velikom nogometu, futsalu i ženskom nogometu, ako za to bude mogućnosti.

Jedino je Španjolci najavili mogućnost nastavka prvoligaškog natjecanja. Sada moramo promijeniti propozicije koje su vrijedili do pojave koronavirusa, tako da mislim da bi Izvršni odbor HNS-a trebao to potvrditi do početka lipnja, kaže Ile Topuzović, predsjednik Komisije za mali nogomet i član IO HNS-a koji je zajedno s Marijanom Kustićem izvršnim direktorom Hrvatskog nogometnog saveza i izbornika Hrvatske futsal reprezentacije Mate Stankovića bio gost sportske emisije „Time out“ na Dubrovačkoj televiziji.

Na upit Ili Topuzoviću tko je zagovarao nastavak prvenstva on je odgovorio da je i on jedan od tih. Zajedno s izvršnim direktorom Nevenom Šprajcerom i cijelim Izvršnim odborom istaknuo kako se nikome nije pogodovalo što se tiče nastavka natjecanja. Nadalje je Topuzović kazao kako će se prvenstvo nastaviti sredinom lipnja i kako su poslali dva prijedloga klubovima za nastavak prvenstva i da o njima odluče u jednom danu. Za igranje malog nogometa u dvoranama tijekom ljeta izvršni direktor je prebacio „lopticu“ na Komisiju za mali nogomet te je još rekao da su njima prepustili odluke oko svega, ali da on osobno ne vidi ništa sporna oko nastavka natjecanja tijekom ljetnih mjeseci. Nadovezao se Topuzović koji kaže kako neke dvorane nemaju grijanje pa je u zimskim mjesecima u njima hladno, olakotna okolnost je ta što neće biti gledatelja pa neće biti još više topline jer će dvorane biti prazne. Izbornik malonogometne reprezentacije Mato Stanković je mišljenja da je najpoštenije da većina klubova odluči.

Do kraja prvenstva još su tri kola i nakon toga klubovi će se podijeliti. Prijedlog je da prvih osam na ljestvici ide u doigravanje, devetoplasirani u doigravanje za opstanak, a posljednja momčad izravno ispada iz lige. Bio je to prijedlog komisije za mali nogomet i većina klubova ga je prihvatila. Crnica je predlagala da se umjesto play-offa igra Final four, ali je većina klubova bila za ovaj sustav. Protiv bilo čega je bio Split, jer prekidom prvenstva i širenja lige oni bi ostali u prvoligaškom društvu. Do 19. lipnja mogla bi krenuti 1. HMNL, klubovi predlažu da se igra svaki četvrti dan, tako da bi se po tom ritmu već 8. srpnja prvenstvo bilo završeno. U četvrtfinalu i polufinalu doigravanja igrala bi se samo jedna utakmica na terenu bolje plasirane momčadi, a u finalu bi se igrale na dvije pobjede. Topuzović je demantirao mogućnost proširenja lige sa 10 na 12 klubova, Liga 10 pokazala se kao kvalitetno rješenje i nema potrebe ništa mijenjati, naglasio je.

Novo vrijeme Apfel normalno održava treninge u dvorani na Gradskom sportskom centru Makarska od prošle srijede, krenula je i Crnica, Uspinjača Gimka u Zagrebu prvi trening namjerava, dopustili stožer odraditi u četvrtak. Svi klubovi koji uđu u doigravanje za prvaka mogu se nadati naslovu. Igra se na jednu utakmicu, ali prednost domaćeg terena igranjem bez navijača gubi dosta na važnosti.

Okvirni ubrzani ritam 1. HMNL

Oko 19. lipnja – 16. kolo (Novo vrijeme Apfel – Crnica)

Oko 22. lipnja – 17. kolo (Olmissum – Novo vrijeme Apfel)

Oko 25. lipnja – 18. kolo (Novo vrijeme Apfel – Split)

Oko 28. lipnja – četvrtfinale

Oko 1. srpnja – polufinale

Od oko 4. srpnja – finale

J. Kovačević/IvoR