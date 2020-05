ŽUPANIJA Nema novooboljelih, ozdravilo još deset osoba

Prema izvješću NZJZ-a SDŽ od ukupno 225 obrađenih testova sa područja Splitsko-dalmatinske županije danas nema novooboljelih osoba. Od ukpnog broja obrađenih testova 28 testova je sa otoka Brača. U odnosu na jučerašnji dan ozdravilo je još 10 osoba te su do sada ukupno na području Splitsko-dalmatinske županije izliječene 444 osobe.28 osoba je hospitalizirano. 27 zdravstvenih djelatnika nalazi se u samoizolaciji. 5 osoba je na respiratoru i to 3 Splitsko-dalmatinske županije i 2 iz Šibensko-kninske županije. 1 osoba se nalazi u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 558 slučajeva zaraze koronavirusom, navodi se u priopćenju Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije 21. svibnja.J.G.