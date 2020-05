VJEČNI ZMAJ POD BIOKOVOM Zadnji naslov osvojili 2005/06

Dok nema pravog nogometa i utakmica radi pandemije koronavirusa, rađaju se zamisli o raznim izborima, biraju se najbolji sastavi te se traži način kako zaokupiti pozornost ljubitelja nogometa dok pravog natjecanja nema. HNK Zmaj i VK Biokovo najstariji su sportski klubovi u Makarskoj, i jedni i drugi iduće godine slave zlatni jubilej, tj. sto godina od svog osnivanja (1921. godine). U svojoj dugoj povijesti Zmaj se natjecao u raznim ligama, sa manje i više uspjeha. U nekoliko nastavaka podsjetit ćemo navijače „crvenih“ na najveće uspjehe Zmaja u proteklih 99. godina.Prošlo je tako dugih četrnaest godina od zadnjeg naslova koji je osvojio Zmaj (2005/06). Tek protekom vremena neki događaji steknu pravu vrijednost i tko bi rekao da ćemo 2020. opisivati to prvenstvo kao posljednje koje je osvojio makarski klub. U Prvoj ligi NS ŽSD u sezoni 2005/06. igralo je 19 klubova, a Makarani su osvojili naslov bez i jednog poraza. U stvari, na tablici za tu sezone u rubrici poraza imaju jedan, no on se nije dogodio na terenu već za „zelenim“ stolom. Makarani su osvojili naslov sa čak 95 osvojenih bodova, osam više od drugoplasiranih Hrvaca. Osim rekordnog broja osvojenih bodova i gol razlika bila im je nevjerojatna, postigli su čak 123. a primili samo 17. pogodaka. Osim naslova prvaka i prvi topnik lige bio je član Zmaja, Boženko Lešina predvodio je listu strijelaca sa 34 postignuta pogotka. Kakav je nogomet igra Zmaj u to vrijeme najbolje pokazuju visoke pobjede od 12:0 nad Hvarom, 0:9 na gostovanju kod Poljičanina. Nešto bolje prošli su Mračaj i Kamen koji su poraženi sa 8:0, te Croatia i OSK koji su morali potpisati poraze od 7 : 1. Oliver Jurišić odigrao je svih 36 prvenstvenih utakmica, Mateo Roskam upisao je 34 nastupa, a Duje Vuković, Marko Zelić, Boženko Lešina i Nedo Jović odigrali su po 33 utakmice. Pored njih još dvadeset igrača branilo je boje Zmaja u toj sezoni. Nakon završenog prvenstva Zmaj je sa prvakom NS ŽDN Slavenom iz Grude igrao kvalifikacije za ulazak u Treću HNL-Jug. Nakon pobjede u Makarskoj od 3:0 i remija u Grudama (1:1) Zmaj je izborio igranje u trećem nogometnom rangu Hrvatske. Predsjednik Zmaja u toj sezoni bio je Marko Ožić Bebek, trener Jurica Bajić a prvi operativac Jakov Bilić.

O toj nezaboravnoj sezoni Jurica Bajić kaže – Igrali smo sjajan nogomet, a uz to i izrazito napadački. Svi igrači izuzev Boženka Lešine i Duje Vukovića prošli su kroz mlađe kategorije Zmaja. Krasilo ih je htjenje i borbenost te želja za napretkom. Bili su jedna velika klapa, a znanja im nije nedostajalo. Da je uprava kluba imala više strpljenja sa ovim igračima mi bismo kroz nekoliko idućih sezona sigurno izborili drugoligaški status. Po autoru ovog članka najbolju momčad Zmaja te sezone činili su:Vuković, Jurišić, Zelić, N. Jović, Jakir, Radoš, Roskam, Vranješ, Lešina, Bagarić, D. Jović. Uz nijh veliki doprinos dali su : Bušelić, Aračić, Kolak, Topić, M. Radić, Topić i Čelić.

Jakov Kovačević