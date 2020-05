GRAD MAKARSKA DARUJE UMIROVLJENIKE Podjela uskrsnica počela danas u Vatrogasnom domu

Uz mjere zaštite danas je u Vatrogasnom domu započela podjela poklon- bonova koje Grad osigurao za umirovljenike s područja grada. Poklon bonovi bili su navrijeme osigurani i Grad ih je želio podijeliti umirovljenicima pred Uskrs, ali to na žalost, zbog poznatih okolnosti vezanih za pandemiju koronavirusa, nije bilo moguće. Sada kada je epidemiološka slika bolja, krenula je podjela poklon -bonova i trajat će do 29. svibnja.Kao što je i najavljeno Grad Makarska jutros je započeo podjelu poklon-bonova u vrijednosti 200 kuna umirovljenicima s prebivalištem na području grada Makarske čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 3.500 kuna, a koju zbog mjera Stožera civilne zaštite uzrokovanih epidemiološkom situacijom nije bio u mogućnosti kako je ranije planirano podijeliti prije Uskrsa.Podsjetimo, podjela poklon – bonova vrši se u dvorani DVD Makarska, na adresi Potok 1, od 8 do 13 sati, prema objavljenom rasporedu. Danas je podjela počela za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: A, B, C, Č i Ć, a sutra je za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: D, DŽ, Đ, E, F, G, H, I, J i K… Uvjete i raspored podjele bonova možete pročitati na službenim stranicama Grada Makarske.Poklon – bon moći će se iskoristiti u trgovinama Apfela d.o.o. do zaključno s 30. lipnja 2020.

J.Glučina /IvoR