MAKARSKE OSNOVNE ŠKOLE Ponovno se začuo veseli dječji žamor, u školske klupe vratilo se gotovo 90 % učenika nižih razreda

Ispred osnovnih škola u Makarskoj nakon duljeg prekida od 16. ožujka, zbog poznatih mjera vezanih za pandemiju koronavirusa, jutros se ponovno začuo veseli dječji žamor. Došli su prije osam ispred svojih škola gdje su ih dočekale učiteljice. Zajedno su ponovili kako se trebaju ponašati u novim normalnim uvjetima, kako treba voditi pažnju o rastojanju i higijeni ruku…Veseli, jer su se ponovno vidjeli sa svojim prijateljima iz školskih klupa rekoše nam: “ Poželjeli smo se međusobno i odlaske školu također! Sretni i ponosni digli su palčeve poput učenika 4. b i njihove učiteljice Marijane Bušelić koje smo među prvima zatekli ispred Osnovne škole Stjepana Ivičevića.Podsjetimo, sukladno preporukama epidemiologa s današnjim danom omogućen je povratak većeg broja učenika od 1. do 4. razreda u školske klupe. Na nastavu od 25. svibnja u škole su pozvani učenici samo prva četiri razreda osnovnih škola dok ostali nastavljaju s nastavom na daljinu. U školama su im na internetskim strranicama objavili detalje preporuka vezanih za ponovnu nastavu u školama.Marica Gržić, ravnateljica Osnovne škole Stjepana Ivičevića nam je potvrdila kako je škola spremno dočekala ponovni početak nastave. Svi su prostori dezinficirani, na ulazu u školsku zgradu je dezinficijens i dezinficirani tapet. Učiteljice su dočekale svoje učenike ispred zgrade i ulaze po jedan razred. Upućeni su da drže rastojanje na koje ih se stalno podsjeća, u učionicama je osigurano da svaki učenik sjedi na rastojanju od 1,5 metar od drugoga, sredstva za higijenu su osigurana i krenulo je. Na nastavu se odazvalo 90 posto učenika, a roditelji manjeg broja učenika koji nisu danas stigli, najavili su učiteljicama svoje djece da će i oni dan poslije doći.Od Renate Gudelj, ravnateljice Osnovne škole oca Petra Perice doznajemo trakođer da su jutros startali s radom u školskim učionicama spremni.“Otvorili smo tri školska ulaza. Učiteljice su dočekale svoje razrede i po dva razreda su ulazila jedan za drugim na jedan ulaz. Obzirom da su ulazi povezani s učionicama nema šetnji po hodnicima, rastojanja po učionicama su osigurana, higijena također. Prvi dan na nastavu u škole došlo je u prvu smjenu (ovdje se uvijek radilo u dvije smjene, a to smo i zadržali kako bi osobito sada izbjegli gužve, došlo je 80 -ak posto učenika od 1. do 4. razreda. Odnosno u prvoj smjeni su prvi, drugi i 4. C, a u drugoj su ostali četvrti i svi treći razredi”, istaknula je Gudelj.Veselje učenika nižih razreda osnovnih škola jutros pred ponovni početak nastave u školskim klupama nakon više od dva mjeseca govori koliko su se zaželjeli, a oni dodaju – bit ćemo još veseliji kada svi, i oni starijih razreda, budemo zajedno na školskim hodnicima.