PRVA HMNL Teo Strunje za nastavak natjecanja, Branko Laura i Duje Maretić protiv

U sportskoj emisiji Dubrovačke televizije „Time out“ gostovali su Branko Laura trener MNK Splita, Duje Maretić, trener MNK Olmissuma i predsjednik MNK Squara, Željko Raguž. U emisiju su se telefonski uključili Neven Šprajcer, kordinator natjecanja HNS-a, Ante Mihaljević, direktor HMNK Vrgorac i Teo Strunje, trener MNK Novo vrijeme Apfel. Na početku emisije voditelj Davor Lopina upitao je goste jesu li za ili protiv nastavka 1. HMNL. Trener Splita Branko Laura istaknuo je da je Split za nastavak prvenstva ako ima uvjeta za nastavak lige, ali da ih po njemu trenutno nema. Duje Maretić iz omiškog Olmissuma rekao je da je njegov klub u načelu za nastavak, ali bez izmjena propozicija natjecanja. Predsjednik Squarea Željko Raguž je istaknuo da je Square za nastavak te se zapitao zašto se klubovi uopće moraju pitati za nastavak kada postoji HNS kao krovna kuća koja smatra da se natjecanje može nastaviti. Potom se u razgovor uključio kordinator natjecanja HNS-a Neven Šprajcer koji je na upit voditelja: “Je li itko klubove uoči nastavka natjecanja pitao hoće li se testirati njihovi igrači?”, odgovorio – Nije nitko pitao ni klubove 1. HNL, ali je odlučeno prije više od dvadeset dana kada je epidemiološka situacija u Hrvatskoj bila dosta zahtjevnija. Ima struka koja će pokazati hoće li biti obavezno testiranje igrača futsala i z klubove 1. Hrvatske nogometne lige za žene. Mislim da je ispravna odluka klubova i Saveza da se nastavi 1. HMNL bez obzira što klubovima nije lako. Nadalje Šprajcer kaže da je cilj HNS-a da i u futsalu igrači budu profesionalci, a HNS će pomoći s te strane, tj. da klubovi i svi igrači budu pod ugovorima, a ne da plaćaju igrače ne znam koliko, a oni nemaju profesionalni status. Branko Laura je postavio pitanje: “Zašto je sada odjedanput njima iz HNS-a stalo do futsala? Kako im prije nije bilo stalo i dodao da je u futsalu 16 godina i da je futsal uvijek za HNS bio zadnja rupa na svirali, ali da je sad odjednom jednak s 1. HMNL. Nadovezao se Maretić koji je rekao da je puno puta slušao obećanja, a da sada želi djela. U posljednje dvije godine se ide naprijed, ali ljudi očekuju još više. Mi smo se poistovjetili sa španjolskom ligom, ali njihova liga od TV prava godišnje dobije četiri milijuna eura, a to je duplo više od 1. HNL velikog nogometa. Ante Mihaljević, direktor HMNK Vrgorac na temu nastavka prvenstva je rekao: “Od 2013. godine sam u futsalu, ali ni tada se nas klubove nije ništa pitalo pa me ne čudi što ni sada nisu klubove ništa pitali”. Gospodin Borislav Vuković, predsjednik Plenuma, koji je član Komisije – bez prava glasa klubovima prenio email koji je Komisija dobila. Ne znam tko je sastavio email i tko je odlučio o opcijama A i B. Ja kao direktor HMNK Vrgorac ne znam o nikakvim sastancima ni dogovorima niti upitima klubova. Komisija je donijela odluku, ali nas nitko nije pitao što mi želimo, nego su oni to donijeli – zaključio je direktor HMNK Vrgorac.

Trofejni trener MNK Novo vrijeme Apfel Teo Strunje bio je za nastavak prvenstva. Iznio je stav da je njegov klub za nastavak natjecanja ako nadležne državne institucije to dozvole. Nadalje navodi da će igranje u lipnju i kolovozu u većini dvorana biti vruće, no igra se i u siječnju i veljači kada je u njima dosta hladno pa nitko ne prigovara. Ako postoji mogućnost da se prvak dobije na terenu ja sam uvijek za to, odluka za „zelenim stolim“ izazvala bi brojne nedomuice. Ako se prvenstvo ne bi nastavilo bila bi prevelika pauza bez treninga i utakmica za igrače koji bi bez njih bili više od šest mjeseci. Na koncu uvijek postoji mogućnost zaraze, ali ako Zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske da zeleno svjetlo za igranje ne vidim razloga da tako i ne bude, zaključio je Strunje.

Jakov Kovačević/arhiva MP