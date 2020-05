MAKARANIN IVAN BRNIĆ Na vratima prve momčadi Hajduka

Korona pauza sa svojim efektima donijela je zaokret u promišljanjima uprave i stručnog stožera Hajduka. A to znači da se bijeli okreću prema igračima iz vlastite škole nogometa iz koje nekoliko mladih igrača kuca na vrata prve momčadi. Neće svi oni odmah dobiti priliku igrati za prvu momčad, niti je to objektivno očekivati. No, vrata prvog sastava otvaraju se talentiranim igračima iz juniorskog i B sastava. Jedan o kojem se govori kao o velikom talentu je i Makaraninkoji je rođen 28. kolovoza 2001. godine. Prve nogometne korake napravio je u Zmaju, a potom je prešao u Hajduk i u njegovoj Akademiji prošao sve mlađe uzrasne kategorije. Brnić je bočni igrač, reprezentativac je Hrvatske U-19 za koju je nastupio četiri puta i pritom zabio tri pogotka. Bio je vrlo zapažen prošle jeseni po dobrim igrama za juniore Hajduka, drugi je njihov strijelac s devet postignutih pogodaka. Ovaj Makaranin odlično igra jedan na jedan, brz je, motoričan, a uz to i dobar realizator. Nema sumnje da će mu trener Igor Tudor u bliskoj budućnosti dati priliku u seniorskoj momčadi Hajduka. Tako bi nakon Alena Bokšića i Marija Carevića još jedan igrač ponikao u Zmajevoj školi nogometa mogao zaigrati za klub koji u gradu podno Biokova ima velik broj navijača.

J. K.