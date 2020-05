IZ POVIJESTI ZMAJA POGLED NA SJAJNU SEZONU – Prvaci Dalmatinske nogometne lige ’85/86., izgubili od Šparte u kvalifikacijama

Svoju predzadnju titulu prvaka makarski skoro stogodišnjak Zmaj proslavio je sada već davne 1986. godine kada je postao prvak Dalmatinske nogometne lige. Lako se prisjetiti te sjajne sezone „crvenih“ i tko bi rekao da su od tada prošle trideset i četiri godine. U to vrijeme članovi Dalmatinske lige bili su Dinara, Solin, Neretva, Junak, Neretvanac, te je time osvajanje prvog mjesta bio svojevrsni pothvat. Momčad koju je stvarao i vodio sada pokojni Želimir Budeša ostvarila je odlične rezultate od starta prvenstva, u prvih pet kola ostvarene su tri pobjede i dva remija. Jedini poraz u jesenskoj polusezoni Zmaj je doživio na gostovanju u Omišu, a polusezonu je završio sa 18 osvojenih bodova (tada je pobjeda donosila dva, a ne kao sada tri boda). Nastavak prvenstva bio je još uspješniji za makarski klub, a 38 osvojenih bodova na kraju im je bilo dovoljno za naslov. Najveći konkurent Zmaju bila je Dinara iz Knina, u predzadnjem kolu bodovi su pogotkom Mišanovića ostali u gradu podno Biokova i titula je bila nadohvat ruke. U zadnjem kolu u Pločama 25. 5. 1986. godine Zmaj je slavio protiv domaćeg Jadrana rezultatom 1:3 (Mišanović (2), Nejasmić (1), i tako je osvojeno prvo mjesto. U kvalifikacijama za ulazak u Drugu saveznu nogometnu ligu Zmaj je u polufinalu igrao protiv Šparte iz Belog Manastira. Prva utakmica odigrana je Belom Manastiru, a uzvratna u Makarskoj i u obje su slavili gosti. Prvu je s uvjerljivih 4:0 dobila Šparta, a u drugoj je Zmaj odigrao možda najbolje poluvrijeme u svojoj povijesti. U nezaboravnoj atmosferi pred gotovo četiri tisuće gledatelja na GSC Makarani su prvo poluvrijeme dobili pogodcima Prše, Puharića i Bajića s 3:0, no u nastavku su potpuno posustali i od iznenađenja nije bilo ništa. U finalu tih kvalifikacija Zagreb je bio bolji od Šparte i tako se domogao drugoligaškog statusa. Sastav Zmaja činili su uglavnom domaći igrači, a uz to su se Šerić, Jašarević, Mišanović , Palinić i Bošković pokazali su se kao velika pojačanja. Matko Ribarević i Stipe Palinić imali su najviše nastupa (oba po 27), a Damir Mišanović bio je prvi strijelac kluba sa 13 postignutih pogodaka. Predsjednik Zmaja bio je Ivica Baletić, trener Želimir Budeša dok je Anđelko Raffanelli obnašao funkciju tehničkog direktora. Idućih nekoliko sezona Zmaj je igrao u II HNL-Jug, Međurepubličkoj ligi, ali nikad dobro kao u sezoni 1985/86. godina.

Tonći Bilić, neprelazni branič Zmaja: – Bilo je to sjajno vrijeme prožeto fantastičnim emocijama. I tko bih rekao da je od tada prošlo toliko puno godina. Kad smo u zadnjem kolu pobijedili Jadran u Pločama u Makarskoj nas je dočekao velik broj navijača i s nama proslavio titulu. Na prvoj utakmici kvalifikacija protiv Šparte igrali smo pa može se slobodno reći pod ručnom, a visok poraz bio je posljedica takve igre. U revanš smo ušli sa velikim motivom, a naši navijači stvorili su sjajnu atmosferu. Krenuli smo furiozno i prvo poluvrijeme zgoditcima Prše, Ćikare (Nina Puharića) i Bajića dobili s 3:0 te bili na pragu velikog iznenađenja. U nastavku potpuno druga slika, kao da iz svlačionice nismo ni izašli na teren. Kada su gosti prvi put pogodili mrežu Ribarevića bilo je izvjesno da će oni slaviti. Još i sada se naježim od pljeska koji sam dobio od navijača kada sam zbog ozljede izlazio sa terena. Na utakmice Zmaja idem kada mi obveze to dopuste, a želio bih da se ova suša loših rezultata što prije prekine.

Damir Mišanović: – Bila je to za mene nezaboravna sezona i pamtit ću je do kraja života. U klubu i gradu su mi fantastično primili, a ja sam im zahvalio dobrim igrama i golovima. Zmaj je imao odličnu momčad i po kvaliteti igrača bio je ravan skoro svim drugoligašima bivše države. Povremeno pratim rezultate Zmaja i ne ide mi u glavu kako je sada u ovako niskom rangu natjecanja.

Makarska, 4. 6. 1986.

Uzvratna utakmica kvalifikacija za ulazak u Drugu saveznu ligu (4. 6. 1986).

Makarska

Zmaj – Šparta 3 : 4 (3 : 0)

Igralište na GSC. Gledatelja: 4 000

Sudac: Atif Lipovac (Zagreb)

Strijelci za Zmaj: Prša (1), Puharić (1), Bajić (1)

Zmaj: Ribarević, Bošković, Bajić, T. Bilić (J. Bilić), Šerić, Puharić, Prša, Palinić, Jašarević, Pehar, Mišanović (Nejašmić). Trener: Želimir Budeša.

Jakov Kovačević/Ž.K.